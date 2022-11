10. MDR-Spitzentreffen mit Behindertenverbänden

Mehr Digital-Angebote und wachsende Inklusion im Netz

Nah bei den Menschen, modern und gemeinwohlorientiert: Beim 10. Spitzentreffen der MDR-Intendantin Karola Wille mit den mitteldeutschen Behindertenverbänden und wissenschaftlichen Einrichtungen am 27. Oktober in Leipzig hat der Sender positive Bilanz gezogen und neue inklusive Angebote im Netz angekündigt.

In enger Zusammenarbeit mit den Verbänden und Einrichtungen plant der MDR seine umfangreichen Angebote vor allem in der Mediathek weiter konsequent barrierefrei auszubauen, um Hör- und Sehbehinderten oder kognitiv eingeschränkten Menschen künftig auch bei den digitalen Angeboten mehr Teilhabe zu ermöglichen. Die MDR-Angebote in der ARD Mediathek werden bislang zu 80 Prozent untertitelt.