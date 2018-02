120 Millionen Euro für den Tourismus – 0 Euro für die Rechte von Menschen mit Behinderungen

Nach Berichten über neuerliche Nächtigungsrekorde kündigt Tourismusministerin Elisabeth Köstinger dafür auch noch eine Steuersenkung im Ausmaß von 120 Millionen Euro an. Gleichzeitig stellt Justizminister Josef Moser fest, die für die Umsetzung des Erwachsenenschutzgesetzes erforderlichen 17 Millionen Euro nicht zur Verfügung stellen zu können.

„Nach den Vorhaben die Sonderschulen weiter auszubauen und an der Bezahlung von Taschengeld an Beschäftigte in Einrichtungen und Betrieben der Behindertenhilfe festzuhalten, wird von der Bundesregierung nun auch die Umsetzung des Erwachsenenschutzgesetzes verhindert“, befürchtet Siegfried Suppan, Vorsitzender der Länderkonferenz der Ombudsstellen für Menschen mit Behinderungen (LOMB), einen weiteren gravierenden Verstoß gegen die Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention.

Österreich wurde als Vertragsstaat der Konvention von den Vereinten Nationen für das geltende Sachwalterrecht scharf kritisiert. Nach einem jahrelangen intensiven und partizipativ geführten Entwicklungsprozess liegt nun ein Gesetz vor, das nach einhelliger Meinung die geforderte weitestgehende Selbstbestimmung behinderter Menschen gewährleisten kann.

„Ohne entsprechende Finanzierung ist das Erwachsenenschutzgesetz wirkungslos, da die dafür erforderlichen personellen Ressourcen bei den Sachwaltervereinen und in der Justiz fehlen werden“, hält Suppan die angekündigte Einführung ohne budgetäre Bedeckung für eine Farce. Das derzeitige Vorgehen der Regierung sei ein besorgniserregendes Zeichen dafür, welcher Stellenwert den völkerrechtlichen Verpflichtungen gegenüber Menschen mit Behinderungen zugemessen wird.

Die LOMB fordert daher die Bundesregierung dringend auf, die für die Umsetzung des Erwachsenenschutzgesetzes notwendigen finanziellen Mittel zur Erfüllung der menschenrechtlichen Verpflichtungen gegenüber Menschen mit Behinderungen zur Verfügung zu stellen.