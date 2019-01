17 Ziele mit umfassendem Anspruch

Das Motto „Leaving no one behind“ bedeutet in voller Konsequenz „including everyone“ - so der Anspruch und die große Chance der 17 UN-Ziele für Nachhaltige Entwicklung (SDGs) - umzusetzen bis 2030

UNO

Das heißt alle und alles inklusive: alle Länder (nicht nur jene des Globalen Südens), alle Lebensbereiche und alle Menschen. Es bleibt noch viel zu tun.

Was bedeutet dieser Vorsatz im gesellschaftlichen Blick auf Menschen mit Behinderungen?

Die „medizinische Brille“ abzulegen und die jeweilige Situation aus Menschenrechtsperspektive zu betrachten und konsequent anzugehen.

Erste Schritte: Behinderung als langfristige Beeinträchtigung wahrnehmen, die erst in Wechselwirkung mit Barrieren, die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft hindern kann. Vorurteile, die sich weltweit ähneln, also die vielstrapazierten „Barrieren im Kopf“, endlich beseitigen. „Augenöffner“ dafür: ExpertInnen in eigener Sache!

Die 11 Erwähnungen von Menschen mit Behinderungen (z.B. bei Bildung und Arbeit) in den SDGs wirken wie Vergrößerungsgläser.

Schade, dass sie in zentralen Bereichen (z.B. Gesundheit; sauberes Wasser und Hygiene) fehlen. Solange Menschen mit Behinderungen nicht selbstverständlich und umfassend Berücksichtigung finden, sind ausdrückliche Erwähnungen wie diese und spezielle Rechtsgrundlagen wie die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen unerlässlich. Diese Möglichkeiten gilt es voll und ganz auszuschöpfen. Sie sind immer in Verbindung miteinander zu betrachten und anzuwenden. Der Schwerpunkt muss sich von speziellen Förderprogrammen zum Ausgleich von Behinderungen auf umfassende Inklusion verlagern.

Fazit: Das Motto ist vielversprechend. Auf die konkrete Umsetzung kommt es an!