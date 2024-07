195 Organisationen verlangen Ausweitung des Pflegezuschusses

Per E-Mail teilen

In einem Offenen Brief fordern 195 Dienstleistungsunternehmen der Behindertenarbeit und der Österreichische Behindertenrat eine Erweiterung des Pflegezuschusses auf alle Mitarbeitenden mit UBV-Ausbildung. Der aktuelle Personalmangel gefährdet die Unterstützung und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen.

Foto von ccarinne

Am 1. Juli 2024 veröffentlichten 195 Dienstleistungsunternehmen der österreichischen Behindertenarbeit zusammen mit dem Österreichischen Behindertenrat einen Offenen Brief an Sozial- und Gesundheitsminister Johannes Rauch.

Sie fordern die Ausweitung des Pflegezuschusses auf alle Mitarbeitenden mit einer Unterstützung bei der Basisversorgung (UBV)-Ausbildung.

Der Pflegezuschuss wird aktuell nur bestimmten pflegerischen Berufen gewährt, was in multiprofessionellen Teams zu Ungerechtigkeiten führt.

Die Organisationen warnen vor Personalmangel und der Gefährdung der Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen und psychischen Beeinträchtigungen.

Sie drängen auf eine schnelle Umsetzung der Forderung, um Abwanderungen in andere Arbeitsbereiche zu verhindern.

Weitere Informationen finden Sie hier.