20 Jahre Bewohnervertretung: Schutz der Grundrechte im Fokus

Am 11. September 2025 feierten die vier österreichischen Erwachsenenschutzvereine gemeinsam mit zahlreichen Expert:innen aus Justiz, Wissenschaft, Pflege und Menschenrechtsarbeit das 20-jährige Bestehen der Bewohnervertretung.

Johannes Zinner

Die interdisziplinäre Festveranstaltung fand in Wien statt und bot Gelegenheit, auf zwei Jahrzehnte Menschenrechtsschutz in Wohn-, Pflege- und Betreuungseinrichtungen zurückzublicken und einen Blick in die Zukunft zu werfen.

Die Bewohnervertretung überprüft seit 2004 auf Basis des Heimaufenthaltsgesetzes Freiheitsbeschränkungen gegenüber Menschen mit psychischen oder intellektuellen Beeinträchtigungen. Ziel ist es, Grundrechte, Würde und Lebensqualität dieser besonders verletzlichen Gruppe zu sichern.

In Vorträgen und Podiumsdiskussionen wurde deutlich: Das Gesetz hat eine frühere Menschenrechtslücke geschlossen und sich als wirksam erwiesen, muss aber besonders im Kinder- und Jugendbereich weiterentwickelt werden. Wissen und Haltung des Personals seien entscheidend, ob Beschränkungen angeordnet werden – es brauche mehr Schulung, Aufklärung und Alternativen. Zudem müsse man strukturell und präventiv denken, um Freiheitsbeschränkungen möglichst zu vermeiden.

Die Teilnehmenden erinnerten an Meilensteine wie das Verbot von Netzbetten (2015) und die Ausweitung der Vertretung auf Kinder mit Behinderungen (2018). Klar sei: Personalmangel darf niemals Freiheitsbeschränkungen rechtfertigen.

Zum Abschluss betonten die Veranstalter:innen, dass hinter jeder Meldung einer Freiheitsbeschränkung ein Mensch mit individuellen Bedürfnissen steht. Rechte setzen sich nicht von selbst durch – sie müssen konsequent eingefordert und geschützt werden.

Siehe: Bericht auf der Seite des VertretungsNetz