20 Jahre ZIB 1 in Österreichischer Gebärdensprache

Seit dem 5. Juli 2004 gibt es die Nachrichtensendung ZIB 1 in Österreichischer Gebärdensprache. 20 Jahre später sind weitere ORF-Formate hinzugekommen. Ganz neu ist die Sportsendung „Sport Aktuell“ auf ORF 2E und ORF ON. Es hat sich viel getan, dennoch ist noch einiges zu tun, vor allem im Bereich der Ausbildung.

Seit dem am 5. Juli 2004 das erste Mal die ZIB 1 in Österreichischer Gebärdensprache (ÖGS) ausgestrahlt wurde, sind andere Sendungsformate gefolgt.

Heute werden das Wetter, die Konsumentenschutzsendung „konkret“, Nationalratssitzungen und Wahlsendungen sowie weitere Sendungen in ÖGS ausgestrahlt. Auch hat sich seit den Anfängen einiges gebessert, erinnert sich Barbara Gerstbach, Dolmetscherin der ZIB 1 in einem aktuellen Video zum Jubiläum der Österreichischen Gebärdensprache im ORF (siehe auch ORF ON).

So gäbe es mehr Dolmetschausbildungen und bessere Forschungen zur Österreichischen Gebärdensprache.

Sabine Zeller ist ebenfalls Gebärdensprachdolmetscherin. Sie dolmetscht seit 20 Jahren die ZIB 1 und das live. Das ist manchmal nicht so einfach.

Zeller beschreibt ihre Arbeit folgendermaßen: „Wir arbeiten ja live, d.h., ich muss ad hoc am Ball sein und ich schaue mir die Inhalte an, damit ich den roten Faden der Beiträge mitbekomme.“ Manchmal muss sie spontan online Gebärden für Inhalte finden, wie z.B. für Bierbrauereien.

Anlässlich des Jubiläums gibt es einen Sendungszuwachs. Wie BIZEPS kürzlich berichtete, wird seit dem 5. Juli 2024 das Sportmagazin „Sport Aktuell“ auf ORF 2E und ORF ON gedolmetscht.

Damit zukünftig noch mehr Sendungen in ÖGS gedolmetscht werden können, fehlt es in Wien, wo laut dem Jubiläumsbeitrag die meisten gehörlosen Menschen leben, noch an einer offiziellen Ausbildung.

Österreichische Gebärdensprache im Bildungsbereich

Helene Jarmer ist Österreichs erste gehörlose Abgeordnete und Präsidentin des Österreichischen Gehörlosenbundes. Anlässlich des ORF-Jubiläums zieht sie Bilanz. Hierbei verweist sie vor allem auf die Wichtigkeit der Österreichischen Gebärdensprache im Bildungsbereich.

„Viele Generationen von gehörlosen Kindern haben nie ihre Muttersprache in der Schule gehabt. Aber wir brauchen für die Sprachentwicklung unbedingt die Gebärdensprache, um Sachen detailliert ausdrücken zu können. Da geht es ja um ein Sprachgefühl, das man in der Muttersprache anders hat als in einer zweiten, gelernten Sprache“, erklärt Jarmer im Gespräch mit ORF Topos.

Neuer Lehrplan 2025

Ein wichtiger Schritt für ÖGS im Unterricht wird 2025 umgesetzt werden. Laut einem neuen Lehrplan soll zukünftig ÖGS als verpflichtende Übung für gehörlose Schüler:innen in den Pflichtschulen verankert werden.

In den AHS-Oberstufen bzw. berufsbildenden mittleren und höheren Schulen soll ÖGS für alle – gehörlose und hörende Schüler:innen sowie hörende Kinder gehörloser Eltern – anstelle von Latein oder Griechisch als zweite lebende Fremdsprache und auch als Wahlpflichtgegenstand ab dem Schuljahr 2026/27 angeboten werden.

Mangel an Dolmetscher:innen

Auch wenn das eine positive Entwicklung ist: Der Mangel an Gebärdensprachdolmetscher:innen in Österreich muss ebenfalls behoben werden. Die Ausbildungsmöglichkeiten für Dolmetscher:innen müssen ausgebaut werden.

Der Mangel an Dolmetscher:innen wirkt sich auf den Alltag von gehörlosen Menschen aus. So werden etwa nur für die erste Berufsausbildung die Kosten für Dolmetschleistungen übernommen, was die berufliche Flexibilität von gehörlosen Menschen geringer macht.

In den letzten 20 Jahren habe sich zwar einiges zum Positiven verändert, so Helene Jarmer, um „so richtige Meilensteinformate“ habe es sich bei den Etappensiegen für mehr Inklusion aber oft nicht gehandelt.

Video: 20 Jahre ZIB 1 in Österreichischer Gebärdensprache