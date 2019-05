Diversity Ball: 2000 Gäste zeigten im Kursalon ihre grenzenlose Lebensfreude

Per E-Mail teilen

Am 4. Mai 2019 inszenierte der 12. Diversity Ball presented by T-Mobile im Wiener Kursalon die Buntheit unserer Gesellschaft als ein Spektakel der Lebensfreude und des Miteinanders.

equalizent

Ausverkauft! Lange Schlangen bildeten sich Samstagabend vor den Toren des 12. Diversity Balls im Kursalon. Mehr als 2000 Gäste, darunter zahlreiche Prominente, folgten der Einladung von Ballmutter Monika Haider und ihrem Team von equalizent und verwandelten den Kursalon in ein strahlendes Symbol für gelebte Toleranz in unserer Gesellschaft.

„Mit dem Diversity Ball schaffen wir es, Menschen über alle Grenzen hinweg zu verbinden. Es zählen nicht Geschlecht, Alter, Religion oder Herkunft. Nicht, welche Behinderung man hat, und nicht, wen man liebt – wir feiern ein Lebensgefühl: Alles darf sein, alles ist möglich“, so Ballmutter Monika Haider.

Passend zum Ballmotto „Maskerade“ auch der Dresscode: „Ob in Latexrobe oder Ballkleid, alle durften zeigen, wer sie sind oder sein wollen und die eigene Einzigartigkeit zelebrieren. Sei eine Königin oder ein König, ein Bube, eine Dame oder ein Joker: Sei einfach du selbst!“, so Monika Haider. Nach der Mitternachtsquadrille in Gebärdensprache mit dem Gebärdenrapper Brani Zdravkovic wur

Über den Diversity Ball

Seit 2007 setzt der Diversity Ball ein Zeichen für eine weltoffene Kultur der Vielfalt, Toleranz, Barrierefreiheit und des gegenseitigen Respekts. Der Diversity Ball ist die bunteste Ballnacht des Jahres. Es zählen nicht Geschlecht, Alter, Religion oder Herkunft. Nicht, welche Behinderung man hat, und nicht, wen man liebt. Der Diversity Ball macht deutlich: Auch wenn wir alle unterschiedlich und einzigartig sind, gibt es vieles, was uns verbindet. www.diversityball.at