2017 im Rückblick – Was hat Sie interessiert?

Was war 2017 relevant? Ein Rückblick der anderen Art.

Nein, heuer schreiben wir keinen klassischen Jahresrückblick und bewerten die Taten der Regierenden.

Dieses Jahr haben wir uns entschlossen aus der Statistik herauszusuchen, welche Twitter-Nachrichten auf BIZEPS Sie besonders interessiert haben.

Tipp: Folgen Sie BIZEPS auf Twitter.

Wir haben für jedes Monat den Top-Tweet, die Top-Erwähnung sowie den Top-Medien-Tweet angegeben. Und siehe da: Fast alle wesentlichen Themen von 2017 finden sich in der Übersicht wieder. Aber sehen Sie selbst:

Thank you @BIZEPS team for inviting me to your office today! I am so impressed by your work on peer counselling, independent living and the #CRPD!@lftwworldwide @JohannaMang pic.twitter.com/hwx6V3AwwW

— Yetnebersh LFTW (@yetnebersh_lftw) December 11, 2017