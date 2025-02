3. Forum „Inklusion statt Illusion“: Chancen für Frauen mit Behinderungen

Per E-Mail teilen

Wie kann die Arbeitswelt für Frauen mit Behinderungen gerechter werden? Diese Frage steht im Mittelpunkt des 3. Forums Berufliche Teilhabe, das am 4. März 2025 in Wien stattfindet.

dabei-austria | Dachverband berufliche inklusion Austria

Am 4. März 2025 findet das 3. Forum Berufliche Teilhabe für Frauen mit Behinderungen unter dem Motto „Inklusion statt Illusion“ in Wien statt. Hier finden Sie alle Informationen.

Veranstalter ist dabei-austria in Kooperation mit der FEM Süd Frauenassistenz und dem Chancen Nutzen Büro des ÖGB.

Das Forum „Berufliche Teilhabe für Frauen mit Behinderungen“ thematisiert die Herausforderungen und Chancen der Inklusion in der Arbeitswelt und bietet Raum für Austausch, Vernetzung sowie Diskussionen mit Expert:innen aus Politik, Wirtschaft und Interessenvertretungen.

Das Forum beleuchtet die Herausforderungen, mit denen Frauen mit Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt konfrontiert sind. Hochkarätige Diskussionen und Impulsvorträge stehen im Mittelpunkt.

Erstmals wird das Forum auch per Live-Stream übertragen. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung bis 28. Februar 2025 per E-Mail an anmeldung@dabei-austria.at.