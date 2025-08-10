30 Jahren schnelle, barrierefreie und zuverlässige Nachrichten von BIZEPS

Am 10. August 1995 ging BIZEPS mit dem Interabilist erstmals online – und schrieb damit österreichische Internetgeschichte. kobinet-nachrichten interviewte Martin Ladstätter.

BIZEPS / Petra Plicka

Seit dem Jahr 1995 hat sich der BIZEPS-Nachrichtendienst zu einer zentralen Stimme der Behindertenbewegung entwickelt: über 22.000 Artikel, 650 Autor:innen, 8.000 Fotos und 30 Medienpartner prägen heute das Bild.

Im Gespräch mit Ottmar Miles-Paul von den kobinet-nachrichten blickt Martin Ladstätter auf 30 Jahre Pionierarbeit, Herausforderungen und Zukunftspläne von bizeps.or.at, der Homepage von BIZEPS.

kobinet-nachrichten: Lieber Herr Ladstätter, Sie haben heute etwas zu feiern. Worum geht’s?

Martin Ladstätter: Genau heute vor 30 Jahren – am 10. August 1995 – ist BIZEPS mit dem Interabilist im Internet gestartet. Das war der Beginn von BIZEPS als Online-Nachrichtendienst. Ziel war es von Beginn an, Informationen über Behindertenpolitik schnell, barrierefrei und zuverlässig bereitzustellen.

Schon nach kurzer Zeit wurden wir innerhalb der Behindertenbewegung zu einer wichtigen Informationsquelle und bei den Medien als Inputgeber geschätzt. Wer einen Blick darauf werfen möchte, wie der Interabilist damals ausgesehen hat, findet hier die Originalversion: https://www.bizeps.or.at/interabi/

Damals ahnten wir noch nicht, dass daraus ein über Jahrzehnte gewachsenes Medium werden würde, das bis heute täglich Berichterstattung leistet.

kobinet-nachrichten: Und Sie waren von Anfang an mit dabei? Ich vermute mal, damit sind Sie bereits über die Hälfte Ihres Lebens mit der Verbreitung von Online-Nachrichten verbandelt. Wie fühlt sich das an?

Martin Ladstätter: Ja, ich war von Tag eins an dabei – und tatsächlich ist das inzwischen mehr als die Hälfte meines Lebens. Anfangs war ich bei BIZEPS vor allem für die monatlich erscheinende Printausgabe zuständig. Mit der Online-Ausgabe eröffnete sich uns die Möglichkeit, täglich Nachrichten zu verbreiten – ohne Druck- und Versandkosten, aber mit viel größerer Reichweite.

Seit dem Start wurden mehr als 22.000 Artikel veröffentlicht, und über 650 Autor:innen haben Beiträge beigesteuert. Besonders spannend war, wie schnell wir innerhalb der Behindertenbewegung an Bedeutung gewannen und plötzlich auch Journalist:innen regelmäßig bei uns nachfragten.

kobinet-nachrichten: Sie hatten damals im Verhältnis zu vielen anderen Verbänden recht früh angefangen, das Internet zur Informationsverbreitung zu nutzen. Wie war das damals als noch so vieles neu und nicht so weit verbreitet war?

Martin Ladstätter: Ja, wir waren absolute Pioniere in Österreich – nicht nur in der Behindertenbewegung, sondern auch unter den Medien. Nur DerStandard war ein paar Monate vor uns online gegangen, am 2. Februar 1995. Zum Vergleich: Der öffentlich-rechtliche ORF startete seine erste Homepage erst im Juli 1997, und auch das ZDF in Deutschland ging auch erst 1997 ins Netz.

1995 hatten die meisten Organisationen weder Websites noch E-Mail-Verteiler, und viele Medien arbeiteten noch mit Fax oder Post. Für uns war das Internet eine Chance, Informationen sofort, barrierefrei und ohne große Kosten zu verbreiten. Diese Geschwindigkeit und Offenheit machte BIZEPS rasch zu einer zentralen Anlaufstelle für Behindertenpolitik – und zu einem gefragten Inputgeber für Journalist:innen.

kobinet-nachrichten: Welche Highlights gab es für BIZEPS auf dieser nun schon 30jährigen Wegstrecke?

Martin Ladstätter: Ein ganz wesentlicher Höhepunkt ist die enorme inhaltliche Vielfalt, die wir über die Jahre aufgebaut haben. Bisher haben rund 650 Personen einen Artikel auf der BIZEPS-Plattform veröffentlicht – gemeinsam haben wir so 22.000 Beiträge verbreitet. Unsere Mediendatenbank umfasst mittlerweile rund 8.000 Fotos, die wichtige Ereignisse, Aktionen und Persönlichkeiten der Behindertenbewegung dokumentieren.

Seit rund 25 Jahren ist BIZEPS Teil der kobinet-nachrichten, und in Österreich arbeiten wir mit 30 Medienpartnern zusammen – Organisationen, die den Betrieb des BIZEPS-Nachrichtendienstes finanziell unterstützen. Dazu kommen unzählige kleine und große Erfolge, bei denen wir Barrieren sichtbar gemacht, politische Entwicklungen begleitet und Betroffenen eine Stimme gegeben haben.

kobinet-nachrichten: Gab es auch Rückschläge oder größere Herausforderungen auf diesem Weg?

Martin Ladstätter: Die größte Herausforderung ist es, den tagesaktuellen Nachrichtendienst beständig zu betreiben und gleichzeitig weiterzuentwickeln. Kontinuität ist ein oft unterschätzter Wert. In der Vergangenheit gab es Dutzende großartige Ideen von Organisationen, Nachrichtenseiten zu betreiben – doch die absolute Mehrheit verschwand leider wieder nach ein paar Jahren.

Eine unserer Stärken ist die Geschwindigkeit, mit der wir Nachrichten bereitstellen können. Diese Aktualität ist natürlich eine laufende Herausforderung, denn sie erfordert schnelle Reaktionszeiten bei gleichzeitig hoher inhaltlicher Qualität.

Neben den redaktionellen Anforderungen gab es in den letzten 30 Jahren auch Hackerangriffe, die wir abwehren mussten, sowie technische Pannen, die kurzfristig den Betrieb unterbrachen und dabei viel Stress verursachten. Und nicht zuletzt stellt uns auch die Diskussionskultur in unserem Forum immer wieder vor neue Herausforderungen.

kobinet-nachrichten: Wie geht es nun weiter mit dem österreichischen Online-Nachrichtendienst BIZEPS?

Martin Ladstätter: Wichtig ist für uns, redaktionell wie auch technisch laufend Dinge zu hinterfragen, um Verbesserungspotenzial zu finden. Ende Juli 2025 sind wir mit einer stark überarbeiteten Homepage online gegangen, die moderner, barrierefreier und nutzerfreundlicher ist.

Wir wollen unsere Inhalte weiterhin aktuell, relevant und vielfältig gestalten – und gleichzeitig sicherstellen, dass unsere Plattform technisch auf dem neuesten Stand bleibt. So können wir auch in Zukunft ein verlässlicher und unabhängiger Nachrichtendienst für Menschen mit und ohne Behinderungen sein.

kobinet-nachrichten: Ich bedanke mich auch im Namen der Redaktion der kobinet-nachrichten für diese langjährige und beflügelnde Zusammenarbeit und drücke BIZEPS für die nächsten 30 Jahre ganz fest die Daumen.

