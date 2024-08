3×3 EM 2024 in Wien: Österreichs Rollstuhl-Basketballer schreiben Geschichte

Per E-Mail teilen

Die Basketball 3×3 Europameisterschaft 2024 in Wien hat mit beeindruckenden Leistungen und einer inklusiven Ausrichtung Geschichte geschrieben. Unser Rollstuhl-Basketball-Team war dabei ein Highlight des Turniers. Ein Rückblick.

3x3 Basketball Austria

Die Basketball 3×3 Europameisterschaft 2024 in Wien war ein beeindruckendes Ereignis – auch für den Behindertensport. Basketball 3×3 ist eine schnelle, vereinfachte Variante des traditionellen Basketballs, bei der drei Personen pro Team auf einem halben Spielfeld gegeneinander antreten und auf einen Korb spielen.

Vor tausenden Zuseher:innen spielten abwechselnd Teams mit und ohne Behinderungen Basketball auf höchsten Niveau. Sowohl die Rollstuhl-Teams, Frauen wie Männer, als auch die Fußgängerinnen und Fußgänger liefern sich von Anfang an hochspannende Partien, berichtete der Österreichischen Behindertensportverband (ÖBSV). Im Rollstuhl-3×3 hatte Österreich nur bei den Männern ein Team am Start.

Julian Hadschieff (ÖBSV-Präsident) hielt fest: „Das ist eine Riesenchance für den gesamten Behindertensport.“ Das könnte eine neue Ära für den Behindertensport einläuten.

Ergebnisse der Gruppenphase

Schon beim Auftaktspiel am 22. August 2024 gegen Tschechien präsentierten sich die österreichischen Basketballer in bestechender Form und legten mit den 21 : 9 Erfolg einen Grundstein für den Ausgang in der Gruppenphase.

Ein erster Höhepunkt des Turniers war am 23. August die spektakuläre Last-Second-Entscheidung gegen die favorisierten Polen.

In einem nervenaufreibendem Match konnte unser Team in letzter Sekunde den Sieg erringen und damit den Einzug in die nächste Runde sichern. Diese Leistung unterstrich den starken Teamgeist und den großen Einsatzwillen unserer Spieler.

Trotz einer Niederlage mit 6 : 9 gegen die starken Spanier blieb die Zuversicht im Team und bei den Fans ungebrochen. Die Mannschaft war fest entschlossen, die Erfolgsgeschichte in den kommenden Spielen fortzusetzen.

Nun ist ein Sieg nötig, um nicht auszuscheiden. Im Spiel gegen Portugal sicherten sich die österreichischen Basketballer mit einem deutlichen Sieg mit 16 : 4 verdient das Ticket für das Halbfinale.

Halbfinale – ein Krimi

Schon das Erreichen des Halbfinales war ein großartiger Erfolg und wirklich nicht erwartbar gewesen. Im Halbfinale ging es gegen die bisher ungeschlagenen Rollstuhl-Basketballer der Schweiz. Das Spiel war wie erwartet eine große Herausforderung für unser Team. Der ÖBSV resümierte den Krimi folgendermaßen:

Und wir starten gut, haben das Spiel im Griff. Schon bald erspielen wir uns eine bequeme 4-Punkte-Führung. Dann jedoch kommt die Schweiz auf und holt Minute für Minute auf. Immer wieder legen wir vor, immer wieder ziehen die Schweizer nach. Die Schlussphase ist nichts für schwache Nerven. Wir legen wieder vor und wirken schon wie der sichere Sieger. 2-Punkte-Führung, 20 Sekunden vor dem Ende. Dann treffen die Schweizer plötzlich einen Zweier. Ausgleich. Alles sieht nach Overtime aus, als Hubsi Hager plötzlich den freien Mehmet Hayirli unterm Korb sieht. Scharfer Pass, Mehmet fängt ihn, dreht sich blitzschnell zum Korb, wirft. Der Typ hat Nerven aus Stahl und legt den Ball mit der Schlusssirene in den Korb. Alle schreien, keiner kann fassen, was da gerade passiert ist. Ungläubige Blicke.

In einem spannenden Spiel besiegt Österreich die Schweiz im Halbfinale mit 14 : 13. Der Einzug ins Finale wurde geschafft!

Die Schweiz schafft aber mit einem 14 : 8 Sieg gegen Niederlande schlussendlich den Platz 3.

Das packende Finale gegen Polen

Am 25. August 2024 trafen Österreichs Rollstuhl-Basketballer im Finale erneut auf das starke Team aus Polen; hier ein Video davon. Bereits in der Gruppenphase hatten die Österreicher in einer spektakulären Last-Minute-Entscheidung knapp die Oberhand behalten.

Polen startete entschlossen und setzte sich früh mit bis zu vier Punkten ab. Doch unser Team ließ sich nicht beirren und kämpfte sich kurz nach der Mitte der Spielzeit wieder heran. Bei bester Stimmung wurde unser Team von den begeisterten Zuschauer:innen lautstark unterstützt. Zu diesem Zeitpunkt war der Ausgang des Spiels völlig offen.

Eine Minute vor Schluss führte Polen mit einem Punkt, doch 20 Sekunden vor dem Abpfiff gelang uns der Ausgleich. Die Spannung war kaum zu überbieten!

Polen legte neun Sekunden vor Ende erneut vor, doch in den letzten Sekunden glichen wir wieder aus. Ein Foul brachte uns noch einen Freiwurf, doch der entscheidende Wurf verfehlte sein Ziel. Mit einem Stand von 13:13 ging es in die Verlängerung.

In der Nachspielzeit ging Österreich rasch in Führung, doch Polen glich ebenso schnell wieder aus. Schließlich gelang unserem Team der entscheidende Treffer, der das Spiel mit 15:14 für Österreich beendete. Vom Ende der Partie berichtete der ÖBSV:

Mehmet Hayirli bekommt die Kugel, er zielt kurz und versenkt das Ding, als ob es das Einfachste der Welt wäre. Spiel, Satz, Sieg Österreich. Wir sind der erste 3×3-Europameister der Geschichte.

Mit diesem knappen, aber verdienten Sieg krönte sich unser Team zum Europameister im 3×3 Rollstuhl-Basketball. Ein triumphaler Moment für den österreichischen Sport!

Siehe auch: ORF

Unser erfolgreiches Rollstuhl-Basketball-Team

Insgesamt war die Basketball 3×3 Europameisterschaft 2024 in Wien ein voller Erfolg und ein wichtiger Schritt für die Weiterentwicklung des Behindertensports. Wien hat sich als perfekter Gastgeber erwiesen und die inklusive Veranstaltung hat Maßstäbe gesetzt, die weit über das Turnier hinauswirken werden.

Unser Rollstuhl-Basketball-Team bestehend aus Hubsi Hager (4), Matthias Wastian (20), Alex Suppan (3) und Mehmet Hayirli (8) hat bei dieser Europameisterschaft unter Coach Andy Zankl außergewöhnliche Leistungen gezeigt und die 4.500 Zuschauer:innen im Wiener Prater begeistert.

Der ORF berichtete live auf ORF 1, ORF SPORT + sowie auf ORF ON.