5. Sitzung der Wiener Monitoringstelle zum Thema Inklusive Bildung in Wien

Per E-Mail teilen

Die Wiener Monitoringstelle lädt am Donnerstag, den 23. April 2024, zur 5. öffentlichen Sitzung im Seminar- und Veranstaltungs-Zentrum Catamaran des ÖGB, Wilhelmine-Moik-Saal, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien ein. Der Fokus der Sitzung wird auf das Thema "Inklusive Bildung in Wien" gelegt.

Wiener Monitoringstelle

Bei der Veranstaltung geht es darum, wie man Kindergärten und Schulen inklusiv gestalten kann. Es gibt Impulsreferate und fünf Thementische.

Beim Thementisch 1 geht es darum, dass alle Kindergärten inklusiv und barrierefrei sein sollen.

Der Thementisch 2 befasst sich mit schulischer Freizeitpädagogik und damit, dass alle Horte inklusiv und barrierefrei sein sollen.

Der Thementisch 3 befasst sich mit der „Ausstattung und Erhaltung von Volksschulen“.

Der Thementisch 4 hat die Ausstattung und Erhaltung von Mittelschulen und Polytechnischen Schulen sowie der Praktikumsplätze als Fokus.

Der Thementisch 5 heißt „Gleiches Recht auf gleich viele Bildungsjahre (11. und 12. Schuljahr)“. Hierbei geht es darum, dass Kinder mit Behinderungen länger in die Schule gehen dürfen, als Kinder ohne Behinderungen. Kinder mit Behinderungen sollen elf oder zwölf Jahre in die Schule gehen dürfen, wenn sie das brauchen.

Gibt es Moderation und Sprachdolmetsch?

Die Veranstaltung wird sowohl in einfacher Sprache moderiert, als auch in Gebärdensprache gedolmetscht. Es wird zudem ein Zeichenprotokoll und ein Schriftprotokoll geben.

Für diejenigen, die anreisen möchten, ist das Seminar- und Veranstaltungs-Zentrum Catamaran des ÖGB, Wilhelmine-Moik-Saal, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien, gut öffentlich und per PKW erreichbar. Parkmöglichkeit im Parkhaus „DONAUMARINA“ (APCOA), Wehlistraße 350, 1020 Wien

Interessent:innen, die an der Sitzung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich im Voraus anzumelden. Dies kann online unter www.monitoringstelle.wien, per E-Mail an buero@monitoringstelle.wien oder telefonisch unter 01 4000 – 38950 erfolgen.