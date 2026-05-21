50 Jahre Österreichischer Behindertenrat – Meilenstein für Inklusion und Menschenrechte

Anwältin für Gleichbehandlungsfragen gratuliert zum Jubiläum und würdigt fünf Jahrzehnte Einsatz für die Rechte von Menschen mit Behinderungen

Christine Steger

Der Österreichische Behindertenrat feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen.

Die Anwältin für Gleichbehandlungsfragen für Menschen mit Behinderungen, Mag.a Christine Steger, gratuliert herzlich zu diesem bedeutenden Jubiläum und würdigt die jahrzehntelange engagierte Arbeit des Dachverbands:

Der Österreichische Behindertenrat hat in den vergangenen fünf Jahrzehnten Unschätzbares geleistet: Er hat die Stimme von Menschen mit Behinderungen in die politische und gesellschaftliche Debatte getragen, wichtige Rechtsentwicklungen angetrieben und dazu beigetragen, Österreich zu einem inklusiveren Land zu machen. Dieses Jubiläum ist Anlass zur Freude und zugleich Verpflichtung, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen.

Fünf Jahrzehnte Interessenvertretung für über eine Million Menschen

Der Österreichische Behindertenrat wurde 1976 gegründet und ist heute die größte Interessenvertretung von Menschen mit Behinderungen in Österreich. Als Dachorganisation vereint er rund 80 Mitgliedsorganisationen und vertritt damit die Anliegen von über einer Million Menschen mit Behinderungen im Land.

In den vergangenen fünf Jahrzehnten hat der Behindertenrat wesentlich dazu beigetragen, rechtliche Rahmenbedingungen zu verbessern, gesellschaftliche Bewusstseinsarbeit zu leisten und die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Österreich voranzutreiben.

Enge Zusammenarbeit zwischen Anwältin für Gleichbehandlungsfragen für Menschen mit Behinderungen und Behindertenrat

Mag.a Christine Steger betont die enge Zusammenarbeit zwischen ihrem Büro und dem Österreichischen Behindertenrat: „Gemeinsam können wir mehr erreichen. Das Gleichbehandlungsrecht ist ein zentrales Instrument, um Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen zu bekämpfen. Ich freue mich auf die weitere konstruktive Zusammenarbeit und stehe künftig wie bisher an der Seite des Österreichischen Behindertenrats.“

Die Anwältin für Gleichbehandlungsfragen unterstreicht, dass trotz aller Fortschritte noch erheblicher Handlungsbedarf besteht. Barrierefreiheit, gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsmarkt, inklusive Bildung und der Ausbau persönlicher Unterstützungsleistungen zählen zu den vordringlichsten Aufgaben. „Der Österreichische Behindertenrat ist dabei ein unverzichtbarer Partner für die Zivilgesellschaft, für die Politik und für mich.“

Jubiläum als Verpflichtung: Offene Aufgaben entschlossen angehen

Das Jubiläum macht deutlich, wie viel in fünf Jahrzehnten erreicht wurde und wie viel noch zu tun bleibt. Menschen mit Behinderungen sind weiterhin überdurchschnittlich armutsgefährdet, der Zugang zum Arbeitsmarkt bleibt vielfach eingeschränkt und Barrierefreiheit ist in zahlreichen Lebensbereichen noch immer nicht vollständig umgesetzt. Vor diesem Hintergrund richtet die Behindertenanwältin den Blick nach vorne und verbindet ihre Glückwünsche mit klaren Erwartungen an die Politik.

„Gleichstellung ist kein Nebenprodukt politischer Entscheidungen. Sie muss aktiv gestaltet werden mit Ressourcen, mit Verbindlichkeit und mit dem echten Willen zur Veränderung. Der Behindertenrat leistet dabei seit 50 Jahren unverzichtbare Arbeit. Das verdient Anerkennung und Unterstützung,“ so Steger.

Die Anwältin für Gleichbehandlungsfragen für Menschen mit Behinderungen wünscht dem Österreichischen Behindertenrat, seinen Mitgliedsorganisationen und allen Mitarbeiter:innen zum 50-jährigen Jubiläum alles Gute sowie weiterhin die notwendige Kraft und gesellschaftliche wie politische Unterstützung für ihre wichtige Arbeit.