Tick tack tick tack - „Ihr Sohn wird keine normale Schule besuchen können“, sagt die Psychologin lapidar, nachdem sie ihn drei Wochen lang getestet hat. Die Uhr im Ambulatorium für Entwicklungsdiagnostik tickt. Lauter als sonst. Ich habe zwei Minuten Zeit, noch etwas zu sagen. Ich sage nichts.

Tick tack tick tack

„Ihr Sohn wird keine normale Schule besuchen können“, sagt die Psychologin lapidar, nachdem sie ihn drei Wochen lang getestet hat. Die Uhr im Ambulatorium für Entwicklungsdiagnostik tickt. Lauter als sonst. Ich habe zwei Minuten Zeit, noch etwas zu sagen. Ich sage nichts.

Keine normale Schule. Tick.

Kein normales Kind. Tack.

Kein normales Leben. Tick.

Scheiße. Tack.

MCD

ADHS

Minimale Cerebrale Disfunktion

Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperkinetisches Syndrom

Wahrnehmungsstörungen

Autistische Züge

Umleitungen im Gehirn

Wir haben keinen Albert Einstein erwartet. Kinder, die mit sechs noch nicht wissen, wie viel eins und eins ist, werden selten Nobelpreisträger.

Wir haben keinen Hermann Meier erwartet. Kinder, die mit sechs keine Kerze ausblasen und noch nicht auf einem Bein stehen können, werden selten Olympiasieger.

Was wir erwartet haben?

Ein ganz normales Kind. Eins, das so schön und so klug ist wie die Mama und so stark und so geschickt wie der Papa. Eins, das viele Freunde hat, die zum Geburtstag kommen, das in der Fußballschülerliga kickt und verschmitzt vom Maturafoto lächelt.

„Was genau hat er eigentlich?“, werde ich – auch heute noch – immer wieder gefragt. Als würden Diagnosen irgendetwas über ihn erzählen. „Einen Traktor“, sage ich, „Und ein bisschen was von Monk.“

„Grad der Behinderung: 60 von Hundert“, steht im Bescheid vom Finanzamt.

„Und dann prägt dir einer diesen Stempel auf die Stirn …“, singt Konstantin Wecker, nur richtig „der die Wege, die du gehen’ wirst, bestimmt.“

Die Finanzbeamtin weiß nicht, dass ich mich Nachts in den Schlaf heule.

Die Psychologin ahnt nicht, dass ich das Gefühl habe, als Mutter versagt zu haben.

Die Schuldirektorin hat keinen Schimmer, dass die starke, stolze Frau, die da vor ihr steht und wie eine Tigerin kämpft, sich schwach und hilflos fühlt.

ADHS steht auf dem Stempel auf der Stirn meines Sohnes.

Auch Du Hast Schuld, lese ich.

Auf Der Hut Sein! denn

Andere Denken Herzlich Selten.

Es heißt Abschied nehmen. Abschied von Illusionen. Abschied von Träumen. Abschied von einem Stück Perfektion, das es nicht gibt.

Tick tack tick tack

Zwei Jahre später.

Ein anderer Arzt. Mein anderes Kind. „Ihre Tochter hat Tourette-Syndrom.“ Wir sind in der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Abteilung des Krankenhauses. Mein Kind tict. Lauter als sonst. Ich schlucke und schweige.

„Ich habe Tics, aber sie haben mich nicht“, sagt meine Tochter, wenn andere Kinder sie fragen, warum sie so zuckt. Und Worte ups sagt, die ups ganz bestimmt nicht ups an dieser Stelle ups in den Satz ups gehören.

„Tics so wie Tixo?“, fragt ein Kind.

„Das ist so ähnlich wie Schluckauf, nur im Gehirn“, erklärt sie der Verkäuferin, die ihr kein Kipferl geben will, weil sie nicht aufhört, den Kopf zu schütteln.

„Sagt sie auch ständig so Worte wie Ficken und Fotze?“, fragt mich die geifernde Nachbarin.

„Nur, wenn sie es meint“, sage ich.

„Fick dich, du Fotze“, denke ich.

„Grad der Behinderung: 60 von Hundert“, steht im Bescheid des Finanzamtes. Wieder ein Stempel. Wieder singt Wecker. Wieder tut es weh. Aber man gewöhnt sich sogar an das Gefühl des Versagens.

„Auch Mozart hatte Tourette“, sagt der Arzt. „Ihre Tochter kann sogar Nobelpreisträgerin werden.“

Ich sehe vor mir, wie die Kamerateams für ihre Homestories auf den Lurch unter unserem Sofa zoomen. „Danke nein. Glücklich soll sie werden, sonst nichts.“

Meine Kinder sind nicht normal.

Eines hängt die Wäsche nur mit gelben Kluppen auf, das andere tickt. Zeitweise richtig. Zeitweise richtig heftig. Ich liebe meine Kinder, mitsamt ihrer Special Effects.

Ich habe „Kinder mit besonderen Bedürfnissen“. Ist es nicht normal, besondere Bedürfnisse zu haben?

Ich habe das besondere Bedürfnis, in der Badewanne Spaghetti zu essen und Rotwein zu trinken. Tick.

Das besondere Bedürfnis, schöne Kleider zu tragen. Tack.

Das besondere Bedürfnis, auf der Bühne aus meinem Leben zu erzählen. Ticktack.

„Mama, du bist peinlich“, sagt meine Tochter.

„Soll ich normal sein?“

„Vergiss es. Wenn du das versuchst, bist du noch peinlicher.“

Anmerkungen der Redaktion

Dieser Text wurde beim 90. Poetry Slam am 25. Oktober 2019 von Barbara Lehner im Literaturhaus Wien vorgetragen. Sie hat damit gewonnen. Wir danken für die Zurverfügungstellung.

Der Slam B wird von Diana Köhle in großartiger Weise moderiert. Weitere Informationen zum Slam B finden Sie online.