70. Eurovision Song Contest barrierefrei: ORF startet Casting für Sign-Performer:innen

Barrierefreier Eurovision Song Contest 2025 im ORF
Auch 2025 überträgt der ORF den „Eurovision Song Contest“ (ESC) barrierefrei – damit auch hör- oder sehbeeinträchtigte Zuschauer:innen die größte …
Am 16. Jänner 2026 findet am ORF-Mediencampus in Wien ein Casting für Sign-Performer:innen aus der internationalen Gehörlosen-Community statt. Diejenigen, die dabei am meisten überzeugen können, werden beim Eurovision Song Contest 2026 die Songs der teilnehmenden Acts in International Sign performen.
Bei der Song-Performance handelt es sich um eine künstlerische Ausdrucksform, bei der die Gebärdensprache als zentrales Mittel eingesetzt wird, um musikalische Inhalte eigenständig und künstlerisch zu inszenieren. Bereits seit 2015 ist die Sign Perfomance ein Teil des barrierefreien Angebotes beim Eurovision Song Contest.
Als erster öffentlich-rechtlicher Sender, der bei einem Song Contest die dargebotenen Titel mit Sign Performance produziert hat, war der ORF maßgeblich bei der Etablierung dieses Services beteiligt.
Zum Casting sind alle Menschen eingeladen, die Teil der Gehörlosen-Community sind. Dazu zählen gehörlose und schwerhörige Menschen sowie Träger:innen eines Cochlea-Implantats.Voraussetzung für eine Teilnahme am Casting sind Erfahrungen mit einer oder mehreren nationalen Gebärdensprachen und International Sign, hohe Eigenständigkeit und die Fähigkeit zu starkem visuellem Ausdruck und kreativer sowie präziser körperlicher Darstellung musikalischer Inhalte.
Die Casting-Jury setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern des ORF sowie Gehörlosenverbänden zusammen, die Kompetenzen in Musik, Gebärdensprache, Performance und Casting-Verfahren aufweisen.
Für eine Teilnahme am Casting ist eine aussagekräftige Bewerbung notwendig. Die Bewerbungsunterlagen müssen eine Kurzbiografie, Angaben zu bisherigen künstlerischen Erfahrungen mit Gebärdensprache, ein kurzes Motivationsschreiben sowie ein Video mit einer eigenen Song-Performance beinhalten und sind ab sofort bis 28. Dezember 2025 an sign@orf.at zu schicken. Bis 9. Jänner 2025 werden die Bewerber:innen über eine mögliche Teilnahme am Casting informiert.
Die ausgewählten Sign-Performer:innen werden in mehreren vorbereitenden Workshops mit Expertinnen und Experten die künstlerische Darstellung von visuell-musikalischen Inhalten erarbeiten und ihren körperlichen Ausdruck professionalisieren. Die fertig erarbeiteten Song-Performances werden im ORF vorproduziert und in allen drei Live-Shows des Eurovision Song Contest auf ORF ON und in ORF 2 Europe zu sehen sein.
Nähere Informationen finden Sie unter: https://tv.orf.at/esc26/casting_sign-performing100.html.
Für Rückfragen steht das ORF-Team unter sign@orf.at zur Verfügung.
Auch 2025 überträgt der ORF den „Eurovision Song Contest“ (ESC) barrierefrei – damit auch hör- oder sehbeeinträchtigte Zuschauer:innen die größte …
Für die nationale Ausstrahlung bietet der ORF die Live-Untertitelung aller drei ESC-Abende – die beiden Halbfinal-Shows am Dienstag, dem 7., …
Neben den Live-Übertragungen sorgen unter anderem „Mr. Song Contest proudly presents“, „ESC – Der Countdown“, „ESC – Die Aftershow“, die …
Die Live-Übertragungen der beiden Semifinalshows am 10. Mai (Österreich mit Startnummer 13) und am 12. Mai und des Finales am …
„The flame is burning“, zu deutsch: Die Flamme brennt, so lautet der Titel des Liedes der diesjährigen russischen Eurovision Song …
Bei der Song-Performance handelt es sich um eine künstlerische Ausdrucksform, bei der die Gebärdensprache als zentrales Mittel eingesetzt wird, um …
Bücher, Zeitschriften und Texte zu lesen, gehört für die meisten von uns zum Alltag und ist ein wichtiger Teil von …
Die Veranstaltung Disability History Aktions-Tag am 6. Dezember 2025 war Teil des Disability History Projects, das im April 2024 vom …
Mit großem Respekt und in ehrendem Gedenken verabschieden wir uns von Prof. Mag. Erich Schmid, der am 3. Dezember 2025 …
„Erich Schmid“, so Dr. Markus Wolf, Präsident des BSVÖ, „war österreichweit, europaweit und weltweit für sein unermüdliches Wirken für blinde …
Neben dem aktuellen UN-Bericht, der Österreich deutliche Versäumnisse attestiert, sorgten zuletzt auch Berichte über geplante neue Sonderschulen für Kritik. Für …
Barrierefreiheit sichtbar gemacht: Jede Woche ein Bild, das Erfolge feiert oder Hürden aufzeigt.
Dieser Gehsteig in der Steinergasse in St. Pölten ist wohl nur für besonders schmale Menschen. In einem Rollstuhl, mit Kinderwagen …