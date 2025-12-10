70. Eurovision Song Contest barrierefrei: ORF startet Casting für Sign-Performer:innen

Am 16. Jänner 2026 findet am ORF-Mediencampus in Wien ein Casting für Sign-Performer:innen aus der internationalen Gehörlosen-Community statt. Diejenigen, die dabei am meisten überzeugen können, werden beim Eurovision Song Contest 2026 die Songs der teilnehmenden Acts in International Sign performen.

ORF / EBU

Bei der Song-Performance handelt es sich um eine künstlerische Ausdrucksform, bei der die Gebärdensprache als zentrales Mittel eingesetzt wird, um musikalische Inhalte eigenständig und künstlerisch zu inszenieren. Bereits seit 2015 ist die Sign Perfomance ein Teil des barrierefreien Angebotes beim Eurovision Song Contest.

Als erster öffentlich-rechtlicher Sender, der bei einem Song Contest die dargebotenen Titel mit Sign Performance produziert hat, war der ORF maßgeblich bei der Etablierung dieses Services beteiligt.

Zum Casting sind alle Menschen eingeladen, die Teil der Gehörlosen-Community sind. Dazu zählen gehörlose und schwerhörige Menschen sowie Träger:innen eines Cochlea-Implantats.Voraussetzung für eine Teilnahme am Casting sind Erfahrungen mit einer oder mehreren nationalen Gebärdensprachen und International Sign, hohe Eigenständigkeit und die Fähigkeit zu starkem visuellem Ausdruck und kreativer sowie präziser körperlicher Darstellung musikalischer Inhalte.

Die Casting-Jury setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern des ORF sowie Gehörlosenverbänden zusammen, die Kompetenzen in Musik, Gebärdensprache, Performance und Casting-Verfahren aufweisen.

Für eine Teilnahme am Casting ist eine aussagekräftige Bewerbung notwendig. Die Bewerbungsunterlagen müssen eine Kurzbiografie, Angaben zu bisherigen künstlerischen Erfahrungen mit Gebärdensprache, ein kurzes Motivationsschreiben sowie ein Video mit einer eigenen Song-Performance beinhalten und sind ab sofort bis 28. Dezember 2025 an sign@orf.at zu schicken. Bis 9. Jänner 2025 werden die Bewerber:innen über eine mögliche Teilnahme am Casting informiert.

Die ausgewählten Sign-Performer:innen werden in mehreren vorbereitenden Workshops mit Expertinnen und Experten die künstlerische Darstellung von visuell-musikalischen Inhalten erarbeiten und ihren körperlichen Ausdruck professionalisieren. Die fertig erarbeiteten Song-Performances werden im ORF vorproduziert und in allen drei Live-Shows des Eurovision Song Contest auf ORF ON und in ORF 2 Europe zu sehen sein.

Nähere Informationen finden Sie unter: https://tv.orf.at/esc26/casting_sign-performing100.html.

Für Rückfragen steht das ORF-Team unter sign@orf.at zur Verfügung.