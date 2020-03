75-minütige „ZIB Spezial“ mit PK zu weiteren Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus heute ab 14.00 Uhr in ORF 2

Per E-Mail teilen

Weitere „ZIB Spezial“ am 13. März um 21.25 Uhr

BIZEPS

Zum Coronavirus und seinen Auswirkungen meldet sich Peter Teubenbacher heute, am 13. März 2020, ab 14.00 Uhr in ORF 2 mit einer „ZIB Spezial“, in der die Regierungs-PK zu weiteren Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus mit Bundeskanzler Sebastian Kurz, Innenminister Karl Nehammer und Gesundheitsminister Rudolf Anschober live gezeigt wird.

Dem aktuellen Geschehen widmet sich heute weiters eine von Lou Lorenz-Dittlbacher präsentierte „ZIB 2 spezial“ um 21.25 Uhr in ORF 2.

Beide Sendungen zu den jüngsten Entwicklungen rund um das Coronavirus werden für das hörbeeinträchtigte Publikum wieder in Österreichischer Gebärdensprache über das Programm ORF 2-Europa ausgestrahlt. Die ORF-TVthek übernimmt diese Sendung mit Gebärdensprachdolmetschung als Livestream und Video-on-Demand.

Auf der ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) werden alle „ZIB-Spezial“-Ausgaben bzw. ORF-Sondersendungen sowie auch alle aktuellen Pressekonferenzen zum Thema Coronavirus als Live-Stream angeboten.