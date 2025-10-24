80 Jahre KOBV Österreich – Der Behindertenverband: 80 Jahre Fundament für Fairness

Ursprünglich am 17. April 1945 als Selbsthilfegruppe für Kriegsopfer gegründet, vertritt der KOBV heute alle Menschen mit Behinderung und zählt 45.000 Mitglieder in ganz Österreich.

KOBV

Gefeiert wurde das Jubiläum mit einem Festakt im Bildungszentrum der Arbeiterkammer Wien. Zuvor wurden die Verbandsorgane neu gewählt; KOBV-Präsident Franz Groschan wurde dabei einstimmig in seiner Funktion bestätigt.

„Als der KOBV Österreich 1945 gegründet wurde, war das ein Versprechen der Solidarität“, betonte KOBV-Präsident Franz Groschan.

Zu tun gebe es aber auch nach 80 Jahren noch mehr als genug:

Trotz aller Fortschritte ist die volle Inklusion von Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft noch immer nicht umgesetzt.

Darum habe der KOBV auch ein umfassendes Positionspapier verabschiedet, das die Basis für die Umsetzung behindertenpolitischer Maßnahmen bildet.

„Wir werden das Positionspapier aktiv an die Politik herantragen, um wie bisher aktiv und konstruktiv die Behindertenpolitik mitzugestalten“, versprach Präsident Groschan.