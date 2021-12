Ab sofort: Inklusionspreis 2022 ausgeschrieben

Per E-Mail teilen

Einreichungen inklusiver Projekte bis 15. März 2022 an die Lebenshilfe Österreich

BIZEPS

Es ist wieder soweit: Der Inklusionspreis der Lebenshilfe Österreich geht in Kooperation mit den Österreichischen Lotterien in die 5. Runde. Der diesjährige Schwerpunkt ist „Bildung und Kultur”.

Auch Projekte aus anderen Bereichen, die Menschen mit Behinderungen ein inklusives Leben ermöglichen und Österreich dadurch inklusiver als vorher gestalten, sind aufgerufen einzureichen.

„Der Inklusionspreis ist jedes Jahr ein Highlight, bei dem gezeigt wird, was in Österreich schon gut funktioniert und wie Inklusion umgesetzt und gelebt werden kann. Die prämierten Projekte sind Vorbilder einer Gesellschaft, welche sich für Chancengerechtigkeit und Selbstbestimmung einsetzt“, so Lebenshilfe-Präsident Germain Weber.

Warum gibt es den Inklusionspreis?

Der Inklusionspreis dient dazu, praktische Beispiele und soziale Innovationen für die gelungene Umsetzung von Inklusion in Österreich aufzuzeigen.

Die Preisträger*innen des Inklusionspreises wirken inspirierend und motivierend – auf Einzelpersonen, Organisationen und Unternehmen.

Wer kann einreichen? Wie kann ich ein Projekt einreichen?

Institutionen, Schulen, Betriebe, Organisationen, Vereine, Plattformen, Projekte, Initiativen, Begleitungs- und Unterstützungseinrichtungen, Assistenzprojekte, Freiwilligeninitiativen und engagierte Privatinitiativen können einreichen.

Mehr Informationen unter www.inklusionspreis.at – natürlich auch in Leichter Sprache. Die Preisverleihungsgala ist am 22. Juni 2022 in der Hofstallung des Museumsquartiers statt.

Welche Preise werden verliehen?

Je Bundesland wird ein Projekt mit dem Inklusionspreis 2022 ausgezeichnet. Ein Projekt, das besonders hervorsticht, wird als bundesweiter Preisträger mit 5.000 Euro prämiert. Dieser Preis wird von den Österreichischen Lotterien zur Verfügung gestellt.