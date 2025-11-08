Abschied von Roswitha Schachinger am 18. November 2025 im Albert Schweitzer Haus

Roswitha Schachinger hat vieles bewegt, besonders durch ihren jahrzehntelangen Kampf für Selbstbestimmt Leben und Persönliche Assistenz. Ihr Einsatz hat Spuren hinterlassen – in der Behindertenbewegung, in politischen Debatten und im Leben vieler Menschen.

BIZEPS

Am 18. November 2025 findet eine Abschiedsfeier für Roswitha Schachinger statt. Die Feier beginnt um 16:00 Uhr im Albert Schweitzer Haus in der Garnisongasse 14–16, 1090 Wien.

Der Veranstaltungsort und das WC sind barrierefrei zugänglich, und es wird eine Dolmetschung in Österreichischer Gebärdensprache angeboten. Auch für Verpflegung wird gesorgt.

Roswitha war über viele Jahre hinweg in unterschiedlichen Organisationen aktiv – unter anderem bei BIZEPS – Zentrum für Selbstbestimmtes Leben, bei der WAG Assistenzgenossenschaft und im Österreichischen Behindertenrat. (Siehe auch „In liebevoller Erinnerung an Roswitha Schachinger“)

Ihr wurde im November 2024 der Dr. Elisabeth Wundsam-Hartig Preis für selbstbestimmtes Leben in der Kategorie „außergewöhnlicher persönlicher Einsatz zur Förderung der Selbstbestimmung behinderter Menschen“ verliehen.

In all diesen Strukturen setzte sie sich konsequent für die Rechte von Menschen mit Behinderungen ein – mit klarer Haltung, politischer Schärfe und großer Solidarität.

Bitte keine Kränze oder Blumen mitbringen

Die Familie und ihre Mitbewohner:innen der WG Grundsteingasse bitten darum, keine Kränze oder Blumen mitzubringen.

Stattdessen sind alle eingeladen, Herbst- und Blütenblätter mitzubringen – ein Symbol für das bunte und vielfältige Leben, das Roswitha geführt hat.

Wer möchte, kann auch für ein Projekt spenden, das Roswitha besonders wichtig war:

Der Kulturverein Planet 10 ist ein offenes Community-Zentrum und ein selbstverwaltetes Wohnprojekt im 10. Bezirk in Wien. Roswitha hat Planet 10 ideell und finanziell unterstützt, um barrierefreien und selbstverwalteten Wohnraum für Personen zu schaffen, die am Wiener Wohnungsmarkt strukturell ausgegrenzt werden.

Spendenkonto:

Kulturverein Planet 10

IBAN: AT48 2011 1293 1301 1300

BIC: GIBAATWWXXX

Die Urnenbeisetzung findet am Freitag, dem 28. November 2025, um 13:00 Uhr unter einer jungen Buche im Klosterwald am Kahlenberg statt (Schönstatt am Kahlenberg, Sulzwiese 1, 1190 Wien). Zum gemeinsamen Treffpunkt laden wir ab 12:30 Uhr ins Café des Schönstattzentrums ein. (siehe auch: Ankündigung der WG Grundsteingasse)