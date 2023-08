AK Niederösterreich Enquete: „An der Grenze zwischen Krankheit, Behinderung und (Invaliditäts)Pension“

Per E-Mail teilen

Am Montag, dem 18. September 2023 veranstaltet die Arbeiterkammer Niederösterreich eine Enquete zum Thema Inklusive Arbeitswelt.

Nach wie vor gibt es viele Problemfelder, wenn es um das Thema Arbeit und Behinderung geht. Als erwerbsunfähig eingeordnete Menschen fallen aus den Leistungen des AMS und können nur schwer einen Pensionsanspruch erreichen. Menschen, die in einer Behindertenwerkstätte arbeiten, haben keine Arbeitnehmer:innenrechte.

Doch wie könnte eine inklusive Arbeitswelt aussehen?

Diese Fragestellung wird im Rahmen einer Enquete am 18. September 2023 an die neue Behindertenanwältin Christine Steger gestellt. Gemeinsam werden in der Diskussion Antworten auf aufgeworfene Fragen geliefert und neue politische Forderungen entwickelt.

Genaue Eckdaten

Wann: Montag, 18. September 2023, 9 bis 13 Uhr

Wo: Arbeitnehmer:innenzentrum St. Pölten, AK-Platz 1, 3100 St. Pölten

Anmeldung bis spätestens 4. September 2023 per E-Mail unter srp-veranstaltubgen@aknoe.at oder telefonisch unter 05 7171-22041

Bei Bedarf steht eine elektronische Version der Tagungsunterlagen zur Verfügung, falls Sie diese benötigen, bitte bis spätestens 15. September 2023 Bescheid geben.

Das genaue Programm der Veranstaltung finden Sie auf der Internetseite der AK Niederösterreich.