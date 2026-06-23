Aktuelle Aussprache mit der Justizministerin im Menschenrechtsausschuss

Justizministerin Anna Sporrer nahm im Zuge einer Aussprache im Parlament zu aktuellen Fragen aus dem Arbeitsbereich des Ausschusses für Menschenrechte und Volksanwaltschaft Stellung.

BKA / Andy Wenzel

Die Kürzungen im Justizbudget sprach Alma Zadić an.

Die Mittel ihres Ressorts seien an das Konsolidierungsbudget geknüpft, antwortete die Justizministerin Anna Sporrer.

Jedenfalls nicht gekürzt werde im Bereich der Gerichtsbarkeit, beim Gewaltschutz, der Prozessbegleitung, den Gewaltambulanzen und bei der Erwachsenenvertretung. Der Bedarf an letzterer steige stetig und könne nicht alleinig durch Erwachsenenschutzvereine aufgefangen werden.

Es gelte, Bewusstsein für die Möglichkeit der Vorsorgevollmacht zu schaffen, so Sporrer.

Siehe: Parlamentskorrespondenz