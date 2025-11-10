Alarmierende Entwicklungen: Österreich baut inklusive Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen massiv zurück

Oberösterreich plant neue Sonderschulen – Lebenshilfe Österreich übt scharfe Kritik
Auf ihrer Homepage kritisiert die Lebenshilfe Österreich, dass diese Investitionen ein veraltetes Schulsystem festschreiben, anstatt den Weg in Richtung echte …
Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention werden grob missachtet.
Als Österreich im Jahr 2008 die UN-Behindertenrechtskonvention unterzeichnete, verpflichtete sich der Staat, ein inklusives Bildungssystem zu errichten, in dem alle Kinder gemeinsam lernen können. Anfangs wurden seitens des Staates Handlungen gesetzt und inklusive Modellregionen geschaffen.
Der erste Nationale Aktionsplan Behinderung 2012-2020 sah vor, die Modellregionen bis 2020 flächendeckend österreichweit auszuweiten und damit ein inklusives Bildungssystem zu etablieren.
In den letzten Jahren wurde jedoch – wie der UN-Fachausschuss bei der letzten Staatenprüfung 2023 feststellte – gerade im Bereich der Bildung seitens des Staates der Rückwärtsgang eingelegt und bereits Erreichtes wieder rückgängig gemacht.
Klaus Widl, Präsident des Österreichischen Behindertenrats, verdeutlicht:
Österreich ignoriert nicht nur weiterhin konsequent die Handlungsempfehlungen des UN-Fachausschusses zum Menschenrecht auf Bildung.
Es handelt diesen sogar aktiv zuwider und baut Inklusion im Bildungsbereich sukzessive zurück.
Entgegen der Verpflichtung, einen chancengleichen und diskriminierungsfreien Zugang zu Bildung für alle Kinder zu gewährleisten, werden unter anderem in Oberösterreich und Wien unter Einsatz öffentlicher Mittel neue Sonderschulen geplant bzw. gebaut und damit Orte der Ausgrenzung geschaffen, an denen Kinder mit Behinderungen abgesondert von Kindern ohne Behinderungen unterrichtet werden sollen.
Auch beschloss der Wiener Gemeinderat diesen Sommer parteiübergreifend, den Ausbau von heilpädagogischen Kindergartengruppen, dem Pendant zu Sonderschulen im Bereich der Elementarbildung, zu fördern.
In der Steiermark, die lange Zeit eine sehr hohe Integrationsquote von Schüler*innen mit Behinderungen hatte, bekannte sich vor knapp einem Jahr die Koalition von FPÖ und ÖVP aus unersichtlichen Gründen im steirischen Regierungsprogramm zur Sonderschule. Die direkte Konsequenz davon ist, dass nun Kindern mit Behinderungen, die eine Regelschule besuchen, vom Land Steiermark die dringend benötigten Schulassistenzstunden verwehrt werden.
Die Begründung seitens des Landes lautet: Es handle sich bei Schüler*innen mit Behinderungen um nicht schulfähige Kinder. Zudem sei es nicht die Aufgabe der Schulassistenz, die Beschulbarkeit von Kindern herzustellen.
„Mit derartigen Aussagen werden Kinder mit Behinderungen bewusst diskriminiert und herabgewürdigt. Dabei haben alle Kinder mit Behinderungen, unabhängig von ihrem Unterstützungsbedarf, das Recht auf Bildung“, unterstreicht Behindertenrat-Präsident Klaus Widl.
Um dieses völkerrechtswidrige Verhalten endlich zu stoppen, verlangt der Österreichische Behindertenrat, der verpflichtenden Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen nachzukommen, sowie ein klares Bekenntnis der Bundes- und Landespolitik zur Inklusion im Bereich der Bildung für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen.
Darüber hinaus gilt es, die finanziellen Ressourcen, die momentan zur Aufrechterhaltung und zum Ausbau des segregierenden Systems Sonderschule aufgewendet werden, in inklusive Settings zu transferieren, um beispielsweise dringend benötigte Pädagog*innen, Assistenzkräfte und den konsequenten Ausbau gemeinsamer Lernorte zu finanzieren.
Denn so Klaus Widl:
ALLE Kinder und Jugendlichen mit und ohne Behinderungen profitieren von Bildung, die Diversität lebt und fördert, und Behinderung als einen Aspekt menschlicher Vielfalt schätzt.
Auf ihrer Homepage kritisiert die Lebenshilfe Österreich, dass diese Investitionen ein veraltetes Schulsystem festschreiben, anstatt den Weg in Richtung echte …
Bereits 2023 wurde Österreich vom UN-Fachausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen empfohlen, den Ausbau des segregierenden Schulsystems zu …
Im Nationalrat wurde am 25. April 2025 auf Basis des Nationalen Bildungsberichts 2024 über die Herausforderungen und Perspektiven des österreichischen …
Dass es auch anders gehen kann, zeigt Italien. Dort hat man sich schon lange von der Sonderschule verabschiedet. Alle lernen …
Lilly hat eine Mehrfachbehinderung, trotzdem geht sie in ihrer Heimat Südtirol, das zu Italien gehört, ganz normal in die Regelschule. …
In der Präambel des über 130-seitigen Regierungsprogramms für die Steiermark findet man mit Schlagworten wie „klare Werteorientierung“, „Schutz unserer Heimat“, …
Als Österreich im Jahr 2008 die UN-Behindertenrechtskonvention unterzeichnete, verpflichtete sich der Staat, ein inklusives Bildungssystem zu errichten, in dem alle …
Am 18. November 2025 findet eine Abschiedsfeier für Roswitha Schachinger statt. Die Feier beginnt um 16:00 Uhr im Albert Schweitzer …
Uber steht schon länger wegen seines problematischen Verhaltens gegenüber Menschen mit Behinderungen in der Kritik. So klagte 2016 eine Behindertenorganisation …
Auf Basis eines umfassenden Barriere-Checks wurden 24 konkrete Verbesserungen definiert – viele davon sind bereits realisiert oder befinden sich in …
Der Name Brandhuber ist bei diesem Gast Programm, denn der Rollstuhlfahrer arbeitet bei der freiwilligen Feuerwehr. David Brandhuber ist im …
Österreich verabschiedet seine Delegation zu den 25. Sommer-Deaflympics, die von 15. bis 26. November 2025 in Tokio stattfinden. Rund 3.000 …
Barrierefreiheit sichtbar gemacht: Jede Woche ein Bild, das Erfolge feiert oder Hürden aufzeigt.
Unser Leser Norbert Krammer schrieb uns aus der Gemeinde Archangelos auf Rhodos, Griechenland: Die Kosten für eine barrierefreie Gestaltung insbesondere …