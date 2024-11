ALC-Inklusionspreis 2024 geht an den ORF

Für sein herausragendes Engagement bei der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen erhielt der ORF den Austrian Leading Company Inklusionspreis und wurde damit zum Österreich-Sieger 2024.

Ausgezeichnet werden mit dem Preis herausragende unternehmerische Leistungen bei der Integration von Menschen mit Behinderungen ins Berufsleben in jedem Bundesland und österreichweit.

Seit 2017 wird der von der Tageszeitung „Die Presse“ gemeinsam mit KSV 1870 sowie PWC initiierte und durch die Essl Foundation / Zero Project unterstützte Inklusionspreis im Rahmen des renommierten Wirtschaftspreises – dem Austrian Leading Company Award – vergeben.

Am 18. November 2024 wurde in den Sofiensälen in Wien der Preis an die ORF-Vertreter und -Vertreterin Lisa Zuckerstätter (ORF-Abteilungsleiterin Humanitarian Broadcasting), Robert Ziegler (ORF-Abteilungsleiter für Barrierefreiheit und Inklusion) und Franz-Joseph Huainigg (Beauftragter für Barrierefreiheit im ORF), überreicht.