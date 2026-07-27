Alfred Dorfer präsentiert sein Soloprogramm „GLEICH“ in Salzburg mit ÖGS-Dolmetschung

Martin Ladstätter
Veröffentlicht am 27.07.2026, 10:31 Uhr

Keine Kommentare

Am 11. November 2026 ist Alfred Dorfer mit seinem aktuellen Soloprogramm „GLEICH“ in der SZENE Salzburg zu Gast.

Alfred Dorfer präsentiert Soloprogramm GLEICH - gedolmetscht in ÖGS von Anna Huber
ARGE Kultur Salzburg

Im Soloprogramm „GLEICH“ nimmt der Satiriker Alfred Dorfer gesellschaftliche Entwicklungen und die Absurditäten des Alltags mit feiner Beobachtungsgabe, Selbstironie und pointiertem Humor aufs Korn.

Die Vorstellung ist eine Österreich-Premiere: Erstmals wird eine Bühnenperformance von Alfred Dorfer live in Österreichische Gebärdensprache (ÖGS) übersetzt.

Die Dolmetscherin Anna Huber steht dafür gemeinsam mit ihm auf der Bühne. Zusätzlich wird die Österreichische Gebärdensprache über zwei große Screens in den gesamten Zuschauer:innenraum übertragen.

Für gebärdensprachkompetente Besucher:innen sind Plätze im vorderen Publikumsbereich reserviert, die einen guten Blick auf die Dolmetscherin ermöglichen. So entsteht ein gemeinsames Kabarett-Erlebnis für hörende und taube Zuschauerinnen. Alfred Dorfer meint dazu:

Humor ist eine große Möglichkeit, Hürden in der Kommunikation zu überwinden. Ich freue mich außerordentlich auf diesen Abend, an dem Menschen meiner Arbeit erstmals auf einer neuen Ebene folgen können – nämlich in Gebärdensprache.

Alfred Dorfer & Anna Huber: Kabarett mit ÖGS-Dolmetscherin

Siehe: Alfred Dorfer, Salzburger Gehörlosenverband

Hier beginnt der Werbebereich Hier endet der Werbebereich
Hier beginnt der Werbebereich Hier endet der Werbebereich

Hinterlasse einen Kommentar

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.