Alle Jahre wieder: Weihnachtsspots und ihre Botschaft – ein Kommentar

„Gib denen, die von Herzen geben“, so heißt es im Weihnachtsspot von Milka für 2019. Diesmal gehört ein gehörloser Hausmeister zu den Protagonisten. Ich habe mich gefragt, was von der Darstellung eines Menschen mit Behinderung in diesem Werbespot zu halten ist.

Milka

Sie gehören zur Weihnachtszeit wie Kekse und Christbaumschmuck. Die Rede ist von Weihnachtsspots. Oft sind sie romantisch und ein wenig rührselig.

Der neue Weihnachtsspot der bekannten Schokoladenmarke Milka gibt durchaus Anlass zum Nachdenken.

Darum geht es

Man sieht einen Kinderchor, der den Song „You’ve Got The Love“ von „Florence + The Machine“ probt. Ein Hausmeister kommt herein und macht sich daran, die Bühnendekoration für die Aufführung aufzubauen. Durch sein Hämmern wird die Chorprobe gestört.

In Gebärdensprache sagt der Mann: „Es tut mir leid, ich arbeite.“ Ein kleines Mädchen aus dem Chor sieht zu ihm herauf, später beobachtet sie ihn lächelnd bei seiner Arbeit.

In der nächsten Szene sieht man das Konzert. Der Hausmeister ist ebenfalls gekommen. Auf seinem Platz findet er einen Milka-Nikolaus.

Der Chor singt das Lied, plötzlich tritt das Mädchen von vorhin hervor und gebärdet den Refrain des Liedes: „Du hast die Liebe, die mich weiterbringt.“ Der Mann schaut gerührt zu dem Mädchen hin. Dann eine Einblendung auf den Milka-Nikolaus mit der Botschaft: „Gib denen, die von Herzen geben“.

Inklusiv – Ja oder Nein?

Zugegeben, diesen Werbespot zu beurteilen, was die Darstellung von Menschen mit Behinderungen betrifft, ist nicht ganz einfach. Fangen wir mit dem an, was man durchaus als positiv bewerten kann.

Wir sehen einen Mann mit Behinderung, der seine Arbeit macht. Mit seiner Arbeit unterstützt er den Chor. Somit wird er als jemand präsentiert, der Unterstützung gibt und nicht Unterstützung empfängt, wie es oft der Fall ist, wenn es um die Darstellung von Menschen mit Behinderungen geht.

Ein weiterer häufiger Fehler, der bei der Darstellung von Behinderung vorkommt, nämlich Menschen mit Behinderung als „Superhelden“ darzustellen, die Außergewöhnliches vollbringen, wird hier auch vermieden.

Hier haben wir einen Mann, der einfach seine Arbeit macht. Das ist auch vor dem Hintergrund positiv zu bewerten, da es in der Botschaft des Werbespots um Menschen geht, deren Leistung man mehr wertschätzen will.

„Milka lenkt den Blick auf all jene, die uns täglich Gutes tun und dafür unsere Aufmerksamkeit und Anerkennung verdienen“, heißt es in der Beschreibung des Werbevideos.

Jetzt zu den Dingen, die durchaus etwas kritisch zu sehen sind. Es scheint ein bisschen seltsam, dass der Hausmeister nicht bemerkt, dass ein Lied geprobt wird. Er ist gehörlos, kann aber die Situation der Probe sehen und einschätzen.

Weiters muss man sich die Frage stellen, warum das Thema Behinderung erst in einem Weihnachtsspot aufgegriffen wird. Auch das ist nicht ganz untypisch, dass Menschen mit Behinderungen gerade zur Weihnachtszeit ins Fernsehen gebracht werden, oft auf einer sehr emotionalen Ebene. Ein bisschen Kitsch und Rührseligkeit gibt es auch in diesem Werbespot.

Alles in allem fällt es nicht leicht, ein endgültiges Urteil abzugeben, ob diese Darstellung inklusiv ist oder nicht.

Was denken Sie? Wenn Sie Lust haben, posten Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

Milka Weihnachtsspot 2019: Gib denen, die von Herzen geben