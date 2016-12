Folge 17: An die „Neuen Menschen“

Ihr könnt mich unterdrücken und ausgrenzen.

flickr.com/photos/hintonshome/6910259389

Ihr könnt mich in eine Zelle sperren und den Schlüssel wegwerfen.

Ihr könnt mich ans Bett fesseln und mit Medikamenten ruhigstellen.

Ihr könnt mich quälen, demütigen, bedrohen und schlagen.

Ihr könnt mir meinen Lebenswert absprechen.

Ihr könnt mich vielleicht sogar aus Mitleid töten.

Doch eines könnt ihr nicht.

Ihr könnt uns nicht alle mundtot machen und vernichten.

Denn wir sind viele und werden wieder und immer wieder kommen.

Die Dummen, die werden ihre Stimme erheben.

Die Krüppel, die werden Reden schwingen.

Die Gelähmten, die werden Lieder singen.

Die Blinden, die werden auf Trommeln schlagen.

Die Irren, die werden auf den Straßen marschieren.

Die Tauben, die werden auf Hausmauern malen.

Wir sind nicht behindert, wir sind Menschen wie ihr.

Wir lieben das Leben und möchten leben wie ihr.

Gemeinsam statt einsam, mit allen Rechten und Pflichten.

So lasst uns die Welt in all ihren Farben in Frieden gestalten.

Ob jung oder alt, ob krank oder gesund,

es gibt kein Schwarz-Weiß, denn das Leben ist bunt.