Anfrage zur Situation der akustischen Ampeln in Wien: Stadträtin Ulli Sima nimmt Stellung

Im Mai 2024 stellten die Grünen Gemeinderäte Nikolaus Kunrath und Kilian Stark eine umfassende Anfrage an Stadträtin Ulli Sima bzgl. der Problematik der defekten akustischen Ampeln in Wien. Nun antwortet die Stadträtin auf die gestellten Fragen.

Markus Sibrawa

Aufgrund einer Presseaussendung „Defekte akustische Ampel bedroht sichere Mobilität blinder und sehbehinderter Menschen“ ergriffen die Grünen Wiener Gemeinderäte Nikolaus Kunrath und Kilian Stark die Initiative und stellten eine umfassende schriftliche Anfrage zur Situation der defekten akustischen Ampeln an Stadträtin Ulli Sima.

Die Anfrage enthält verschiedene Punkte, wie z.B. Anzahl der Ampelanlagen in Wien, gemeldete Defekte und Reparaturzeiten, Umgang mit Ausfällen etc.

In einem Schreiben vom 15. Juli 2024 antwortete Ulli Sima auf die schriftliche Anfrage, die akustischen Ampeln betreffend.

Zur Situation der akustischen Ampeln in Wien

„Mit Stand 29.05.2024 sind in Wien 1.328 Verkehrslichtsignalanlagen in Betrieb, davon sind 1.049 (das entspricht 79 %) mit akustischen Signalgebern ausgestattet. Da es an diesen Kreuzungen mehrere ampelgeregelte Querungen geben kann, sind rund 8000 akustische Signalgeber verbaut“, teilt Stadträtin Ulli Sima in einem Schreiben mit, das der BIZEPS-Redaktion vorliegt.

Zur Frage nach den Defekten bei den akustischen Ampeln, die der MA 33 gemeldet wurden, äußert sich die Stadträtin folgendermaßen: „Es wurden im Jahr 2023 insgesamt 950 Meldungen zu ausgefallenen oder beschädigten akustischen Signalgebern aufgenommen. Davon waren 760 Meldungen ‚Blindenakustik ausgefallen‘ und 190 Meldungen ‚Blindenakustik beschädigt‘.“

Was die Reparaturdauer betrifft, ergibt sich laut Sima folgendes Bild: Von 760 der als ausgefallen gemeldeten akustischen Ampeln konnten 282 in einem Zeitraum von max. 5 Tagen wieder in Betrieb genommen werden.

Bei den weiteren 478 als ausgefallen gemeldeten Ampeln konnten die Störungen im Schnitt binnen 14 Tagen behoben werden.

Bei den 190 als beschädigt gemeldeten Ampeln konnten 37 in einem Zeitraum von max. 5 Tagen repariert werden, bei den weiteren 153 Ampeln wurde die Störung im Schnitt in einem Zeitraum von 14 Tagen behoben.

Vorgangsweise bei Ausfall akustischer Ampeln

Bei Ausfall einer Verkehrsampel wird normalerweise der Verkehr ersatzweise durch die Polizei geregelt. Dies ist bisher nicht vorgesehen, wenn eine akustische Ampel ausfällt und der Ausfall gemeldet wird.

Zur Frage, wie in diesem Fall vorgegangen wird, sagt die Stadträtin, dass es keine österreichweiten Richtlinien oder Normen gibt, wie mit einem Ausfall von akustischen Ampeln umzugehen ist. Man würde sich bemühen, die defekten Geräte möglichst rasch zu reparieren.

Eine weitere wichtige Frage ist, ob es einen Ausbauplan von akustischen Ampeln gibt, um die Diskriminierung im Verkehr für blinde und sehbehinderte Menschen zu reduzieren.

Hierzu gibt Sima Folgendes bekannt: „Im Zuge von Neubauten bzw. Modernisierungen von Verkehrslichtsignalanlagen werden standardmäßig akustische Signalgeber verbaut. Das Modernisierungskonzept der Magistratsabteilung 33 sieht vor, alle Verkehrslichtsignalanlagen, die älter als 25 Jahre sind, nach Maßgabe budgetärer Mittel einer Modernisierung zu unterziehen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit für Bezirke, Verkehrslichtsignalanlagen in ihrem Zuständigkeitsbereich auf Antrag und nach Bereitstellung budgetärer Mittel mit akustischen Signalgebern auszurüsten.“

Beschwerden von Anrainer:innen bzgl. Signallautstärke von akustischen Ampeln

Bei Ampelanlagen, die zuvor nicht mit Blindenakustiksignalen ausgestattet waren, gibt es regelmäßig Beschwerden. Ebenfalls gibt es häufig Beschwerden bei Neuanlagen, die generell mit Blindenakustik ausgestattet werden, so die Stadträtin.

In solchen Fällen gäbe es eine Vor-Ort-Begehung mit Vertreter:innen von Blindenorganisationen, wo gemeinsam die unbedingt erforderliche Mindestlautstärke der Akustikampeln ermittelt wird, um so die Belastung für die Anrainer:innen möglichst gering zu halten. Die festgestellte Mindestlautstärke wird dokumentiert und darf in Zukunft nicht unterschritten werden.