Anleitung für Covid-19 Wohnzimmertest zumindest informell verbessert

Die Bundesregierung hat das Instrumentarium bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie erweitert und bietet der Bevölkerung einen Covid-19-Selbsttest fürs Wohnzimmer an, damit Tests auch abseits von Schulen, Teststraßen und Apotheken intensiviert werden können.

Norbert Krammer

Apotheken sind nach aktuellen Rückmeldungen immer besser in der Lage, den von der Gesundheitspolitik versprochenen Gratis-Schnelltest für zu Hause auch tatsächlich an Interessierte auszugeben.

Pro Person sollten monatlich fünf Tests nach Vorlage der E-Card abholbereit sein.

Mitgelieferte Gebrauchsanweisungen ungenügend

Die Probleme mit der sehr kompliziert formulierten und schwer zu lesenden „SARS-CoV-19-Antigenschnelltest Package Insert“-Gebrauchsanweisung des Herstellerunternehmens sind bekannt – auch die vielfach formulierten Hilferufe und Beschwerden.

Es fehlt an einer guten Konzeption sowie Umsicht und Mühe für einen verständlichen Beipacktext, der für die/den Nutzer*in ja eine einfache und ordnungsgemäße Anwendung ermöglichen soll. Die mitgegebene, schlecht kopierte, viel zu klein geschriebene Gebrauchsanweisung ist also auch ein Ausdruck fehlender Achtung gegenüber den Anwender*innen.

Lokale Hilfe durch Angebot einfacherer Erklärung

Die Stadt Salzburg hat sich der Problematik im eigenen Wirkungsbereich angenommen. Sie hat die Gebrauchsanweisung des Herstellers überarbeitet und in einfacher Sprache den Apotheken zur Verfügung gestellt. Der Text wurde von den Expert*innen des Teams Vielfalt der Stadt vereinfacht und steht auf der Homepage zur Verfügung.

Ein leicht zu lesender Text, der die Durchführung schrittweise erklärt, aber leider auf durchaus wichtige Unterstützung durch grafische oder bildhafte Darstellung verzichtet.

Gute „Notlösung“ einfache Beschreibung für Schüler*innen

Während das Gesundheitsministerium bis dato mit einem einfach verständlichen Text für den Selbsttest weiterhin in Verzug bleibt, steht auf der Homepage des Bildungsministeriums eine sehr gute, einfach dargestellte Beschreibung für die Anwendung des auch in Schulen teilweise genutzten Flowflex-Selbsttests zur Verfügung.

Die Zielgruppe sind Schüler*innen und Jugendliche, die Nachvollziehbarkeit der Erklärung kann aber auch für andere Nutzer*innen sehr geeignet sein.

Das Bildungsministerium stellt dazu auch ein Video zur Verfügung, das sich an Schüler*innen richtet. Dieses erklärt die Anwendung sehr gut und macht vor allem auch die Vorbereitung für den Test in einfachen Schritten vor. Das ist wichtig, da gerade beim ersten Test jede Person aufgeregt ist und sich so im Vorfeld leicht informieren kann.

Gesundheitsministerium gefordert

Angesichts der aktuell wieder steigenden Infektionszahlen und der erst mittelfristig zu realisierenden Impfung für weite Bevölkerungsgruppen müssen wir davon ausgehen, dass die Wohnzimmer-Tests eine gute Ergänzung für die bekannten Vorsichtsmaßnahmen „Abstand halten – Hände waschen – Maske tragen“ bieten. Daher ist das Gesundheitsministerium dringend aufgefordert, die Anleitung / Gebrauchsanweisung der Selbsttests erheblich zu verbessern und rasch umzusetzen.

Erste Modelle gibt es ja schon, die nur adaptiert und ergänzt werden müssen. Eine Aufbereitung in Leichter Sprache (vorzugsweise LL zertifiziert) ist für Menschen mit Beeinträchtigungen sehr wichtig und ein Recht, das sich direkt aus der UN-Behindertenrechtskonvention ableiten lässt. Aber auch eine Information in Gebärdensprache und in verschiedenen in Österreich gebräuchlichen Sprachen ist unerlässlich.

Erst wenn die zusätzlichen Barrieren, also die sprichwörtliche Behinderung, beseitigt wird, wird die Nutzung der Covid-19-Wohnzimmer-Tests für breite Bevölkerungsteile möglich sein.