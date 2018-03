Anmeldung für Sommercamp möglich

Eingefleischte Fans des mittlerweile schon traditionellen Sommercamps für ein selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen, das dieses Jahr wieder in Duderstadt stattfindet, haben schon darauf gewartet. Nun ist sie raus, die Ausschreibung für das nächste Sommercamp vom 12. - 17. August 2018 im weitgehend barrierefreien Jugendgästehaus in Duderstadt.

Das Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos) bietet mit dem von der Aktion Mensch geförderten Sommercamp einen Rahmen für den Austausch von Menschen mit und ohne Behinderung.

Dieses Jahr dürfte das mittlerweile in einigen Bereichen in Kraft getretene Bundesteilhabegesetz sicherlich eine wichtige Rolle in den Angeboten des Sommercamps spielen.

„Wir laden alle ein, die sich für ein selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen stark machen“, heißt es in der Ankündigung des Sommercamps. „Dieses Sommercamp baut darauf auf, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Programm selbst aktiv gestalten.

Eigene Ideen und Angebote für Veranstaltungen sind also gefragt und willkommen. So können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Beispiel Erzähl-Abende in einer lauen Sommernacht am Lagerfeuer, Diskussions-Runden, Arbeits-Gruppen, Beratungs-Angebote, Vorträge oder Berichte über Reisen, oder auch Tischfußball- oder Karten-Turniere, Kunst-Angebote und Walken am Morgen anbieten.

Aber auch die Behinderten-Politik wird bei diesem Sommercamp auf keinen Fall zu kurz kommen. Denn wir wollen damit viele Impulse für ein selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen geben und aktuelle Themen aufgreifen“, heißt es in der Ankündigung für das Sommercamp auf der Internetseite des bifos.

Das Sommercamp für ein selbstbestimmtes Leben findet bereits seit 2006 in jährlichem Wechsel zwischen Duderstadt und Graz statt. Letztes Jahr fand das Sommercamp in Graz statt, dieses Jahr ist wieder das Jugendgästehaus Duderstadt der Veranstaltungsort.

