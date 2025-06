APA baut barrierefreies redaktionelles Angebot aus

Per E-Mail teilen

Nachrichtenagentur erweitert zum Inkrafttreten des Barrierefreiheitsgesetzes am 28. Juni 2025 die redaktionellen Services: Infografiken mit Alternativtexten, Videos mit Untertitel

APA

Grundbedingung einer inklusiven Gesellschaft ist der barrierefreie Zugang zu Informationen. Die APA – Austria Presse Agentur als wichtiger Informationsdienstleister sieht sich in der Verantwortung, einen Beitrag zur Barrierefreiheit zu leisten, und bietet ab 25. Juni 2025 Infografiken mit einem zusätzlichen Alternativtext und Videos mit Untertitel an.

Damit erleichtert sie den österreichischen Medien die Umsetzung der Vorgaben des Barrierefreiheitsgesetzes, das am 28. Juni 2025 in Kraft tritt.

Alternativtexte beschreiben die wesentlichen Inhalte der APA-Infografiken für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen. Screenreader erfassen diese Alternativtexte und lesen sie den Nutzerinnen und Nutzern vor. Dadurch können Menschen mit Sehbeeinträchtigungen nicht nur den Text der jeweiligen Artikel erfassen, sondern auch den Inhalt der dort eingebundenen Infografiken.

Derzeit sind Grafiken im Web überwiegend nicht barrierefrei. Sie sind für Screenreader nicht sinnvoll nutzbar, da nur die lesbaren Beschriftungen wiedergegeben werden.

Für Menschen mit einer Hörbehinderung sind wiederum Untertitel bei Videocontent essenziell, um diesen konsumieren zu können. Deshalb verfügen künftig alle Videobeiträge der APA über inhaltlich geprüfte Untertitel. Der barrierefreie Zugang zu Nachrichten ist allerdings nicht der einzige Vorteil. Suchmaschinen bewerten darüber hinaus barrierefreie Inhalte positiv, was das Ranking und damit die Sichtbarkeit der Inhalte im Netz generell verbessert.

APA-Chefredakteurin Maria Scholl:

Digitale Barrierefreiheit ist Voraussetzung für die Teilhabe am gesellschaftlichen Diskurs. Als nationaler Informationsversorger entwickeln wir daher unsere Inhalte kontinuierlich weiter, um sie auch in barrierefreien Formaten zugänglich zu machen.

Produktion von Alternativtexten für APA-Infografiken

Die Produktion der Alternativtexte erfolgt in zwei Schritten: Die Basis ist ein vom APA-Text-Assistant mit generativer KI erstellter Textvorschlag für jede Infografik. Dabei berücksichtigt der APA-Text-Assistant den Grafiktyp, das Thema der Infografik, die wichtigsten in der Grafik dargestellten Daten sowie die zitierten Quellen.

Im zweiten Schritt erfolgt entsprechend der Trusted-AI-Richtlinie der APA die Kontrolle der Textvorschläge durch die zuständigen Redakteurinnen und Redakteure. Erst danach werden die Infografiken gemeinsam mit den Alternativtexten auf der Infografik-Serviceseite veröffentlicht.

Produktion von APA-Videos mit Untertiteln

Die Untertitel der Videobeiträge werden beim Schnitt automatisch vergeben und danach vom APA-Videoteam kontrolliert und bei Bedarf korrigiert. Wie bei den Alternativtexten der Infografiken ist also eine menschliche Kontrollschleife eingebaut, um die hohen redaktionellen Qualitätsstandards der APA sicherzustellen.

Um die Videos mit der Untertitel-Funktion zu erhalten, müssen sie über das APA-Videoservice bezogen werden. Um die Untertitel sehen zu können, muss dann nur mehr die Untertitel-Funktion aktiviert werden.

Weitere inklusive Services der APA

Bei den APA-Infografiken sind – nach den Alternativtexten – in weiterer Folge entsprechende Anpassungen bei Farben, Kontrast und Verständlichkeit in Ausarbeitung. In den Sommermonaten prüft die APA zudem den Einsatz von Alternativtexten bei APA-Bildern.

Im Textbereich bietet die APA-Redaktion bereits seit mittlerweile acht Jahren einen inklusiven Service in Form der TopEasy-News an. Dieses Nachrichtenangebot in zwei einfacheren Sprachstufen (A2 und B1) wird ebenfalls kontinuierlich weiterentwickelt.