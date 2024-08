App Ampel-Pilot verspricht mehr Sicherheit für Menschen mit Sehbehinderung im Straßenverkehr

Für Menschen mit einer Sehbehinderung sind akustische Ampeln sehr wichtig, um als Fußgänger:innen im Straßenverkehr zurechtzukommen. Doch nicht alle Ampeln sind mit akustischen Signalgebern ausgestattet. Ein Forschungsteam aus Deutschland hat den sogenannten Ampel-Pilot entwickelt, eine App, die erkennt, ob eine Ampel rot oder grün ist.

BIZEPS

In Wien sind 1.328 Ampeln in Betrieb, davon sind 1.049 (das entspricht 79 %) mit akustischen Signalgebern ausgestattet, das besagt eine Stellungname von Stadträtin Ulli Sima, die am 28. Juli 2024 auf BIZEPS veröffentlicht wurde. Doch, was ist mit den restlichen Ampeln oder wenn die akustischen Signalgeber ausfallen?

Der Ampel-Pilot

Eine Arbeitsgruppe des Forschungsinstituts für Augenheilkunde am Universitätsklinikum Tübingen hat in Kooperation mit der Fakultät für Informatik an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Augsburg den sogenannten Ampel-Pilot entwickelt.

Der Ampel-Pilot ist eine App für Android und iPhone, die Ampelsignale erkennen kann. Die Ampelphasen werden auf dem Bildschirm angezeigt. Eine akustische Benachrichtigung erfolgt beim Wechsel von Rot zu Grün. Zusätzlich vibriert das Mobiltelefon. Die App arbeitet offline. Die Bildverarbeitung passiert ausschließlich auf dem Mobiltelefon und es werden keine Daten übertragen.

Training mit 2.000 Fotos

Für das Training der App machten Freiwillige mehrere tausend Fotos von Ampeln. Fotografiert und manuell klassifiziert wurde vor allem in Süddeutschland, aber auch in anderen Städten Deutschlands und sogar Europas.

Nach einer manuellen Überprüfung durch die Studierenden der Projektgruppe wurden rund 2.000 Bilder ausgewählt und für das Training der App eingesetzt.

Auf der Internetseite des Projekts heißt es, dass der Ampel-Pilot in Zukunft noch verbessert werden soll. Durch weiteres Training mit neuen Bildern von Ampeln bei Dämmerung, bei Nacht oder bei schlechtem Wetter soll die Zuverlässigkeit der Erkennung erhöht werden.

Durch eine Überarbeitung der Bildverarbeitung sollen außerdem die Geschwindigkeit verbessert und in weiterer Folge Verzögerungen bei der Erkennung der Ampelphase reduziert werden.

Außerdem könnten weitere Sensoren, wie zum Beispiel der Lagesensor, der Kompass oder GPS dazu benutzt werden, die Anwender:innenfreundlichkeit und die Fähigkeiten der App zu erhöhen.

Derzeit ist die App noch nicht ausgereift. Es wird empfohlen, ein Mobilitätstraining zu absolvieren, bevor man die App anwendet.