Arbeiterkammer OÖ sieht Vertrauen der Versicherten in Gefahr

AK-Studie bestätigt Kritik von Antragsteller:innen an PVA-Begutachtung
Täglich wenden sich Mitglieder an die Arbeiterkammer Oberösterreich und schildern ihre Probleme in Zusammenhang mit Gutachten durch die Pensionsversicherungsanstalt (PVA). …
"Es ist wichtig, dass Betroffene bald einen Rechtsanspruch haben, bei den PVA-Untersuchungen eine Vertrauensperson mitzunehmen. Gut, dass unsere Forderung jetzt von der Politik rasch umgesetzt wird", sagt AK-Präsident Andreas Stangl.
Nach deutlicher Kritik der Arbeiterkammer Oberösterreich (AK OÖ) an der Begutachtungspraxis der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) reagiert nun die Politik. Sozialministerin Korinna Schumann kündigte eine Gesetzesänderung an.
Eine Befragung von über 800 Betroffenen zeigte: Viele Antragsteller:innen für Pflegegeld oder Invaliditätspension fühlten sich bei Untersuchungen nicht respektvoll behandelt. Bescheide waren oft schwer verständlich, und mitgebrachte Befunde wurden teilweise nicht berücksichtigt. Besonders kritisch: Manche Betroffene durften keine Begleitperson mitnehmen.
Geplant ist daher ein Rechtsanspruch auf eine Vertrauensperson bei Begutachtungen. Die AK begrüßt diesen Schritt als wichtigen Fortschritt. Gleichzeitig fordert sie weitere Verbesserungen, etwa mehr Transparenz, klare Begründungen für Entscheidungen und den Zugang zu allen Gutachten.
Täglich wenden sich Mitglieder an die Arbeiterkammer Oberösterreich und schildern ihre Probleme in Zusammenhang mit Gutachten durch die Pensionsversicherungsanstalt (PVA). …
Nach der aktuellen Kritik an Gutachten der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) hat Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann zu Gesprächen mit der PVA …
Nach deutlicher Kritik der Arbeiterkammer Oberösterreich (AK OÖ) an der Begutachtungspraxis der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) reagiert nun die Politik. Sozialministerin Korinna …
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