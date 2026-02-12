Arbeitslosigkeit bei Menschen mit Behinderungen steigt 3,6-mal stärker als insgesamt

Die AMS-Zahlen vom Jänner 2026 sind dramatisch für Menschen mit Behinderungen: Die Arbeitslosigkeit stieg bei ihnen um 13,9 %.

BilderBox.com

Die aktuellen AMS-Arbeitsmarktdaten für Jänner 2026 zeigen: Die Arbeitsmarktlage bleibt auch zu Beginn des Jahres 2026 angespannt. Die Arbeitslosigkeit stieg im Jänner um 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Für Menschen mit Behinderungen verschlechtert sich die Lage jedoch massiv: Sie verzeichneten im selben Zeitraum ein Plus von 13,9 Prozent – ein 3,6-mal so starker Zuwachs. Insgesamt waren im Jänner 17.130 Menschen mit Behinderungen arbeitslos gemeldet, das sind 2.091 mehr als im Vorjahresmonat.

„Die Schere geht immer weiter auf. Menschen mit Behinderungen sind von konjunkturellen Abschwüngen früher und stärker betroffen als andere Beschäftigte“, sagt Christina Schneyder, Geschäftsführerin des Dachverbands dabei-austria.

Dabei-austria fordert den Stopp von Kürzungsplänen bei bewährten Unterstützungsmaßnahmen.