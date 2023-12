Arbeitsunfähigkeitsfeststellung bei Menschen mit Behinderung erst mit 25 Jahren

Nationalrat beschließt Änderung einstimmig

Die Feststellung der Arbeitsunfähigkeit bei Menschen mit Behinderung darf künftig erst im Alter von 25 Jahren erfolgen. Das hat der Nationalrat heute einstimmig beschlossen. Junge Menschen mit Behinderung haben damit länger Anspruch auf die Services des AMS, wie Vermittlungs- und Schulungsangebote.

Keine Mehrheit konnten die NEOS für einen im Zuge der Debatte eingebrachten Entschließungsantrag finden, mit dem sie Änderungen bei der Stichtagsregelung zur neu geregelten Arbeitsunfähigkeitsfeststellung forderten. Auch die SPÖ blieb mit ihrer Forderung nach mehr Personal für AMS und Arbeitsinspektion in der Minderheit.

Feststellung der Arbeitsunfähigkeit künftig erst mit 25 Jahren

Derzeit wird die Arbeitsunfähigkeit bei Menschen mit Behinderung bereits im Jugendalter festgestellt, was dazu führt, dass die Betroffenen keinen Zugang zu Leistungen des AMS haben. Die Regierung hat daher eine Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes vorgeschlagen, die einstimmig beschlossen wurde.

Betroffene dürfen damit bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres nicht verpflichtet werden, an einer Untersuchung der Arbeitsfähigkeit teilzunehmen.

Sie werden bis zum Alter von 25 Jahren vom AMS betreut und vorgemerkt und können Schulungen in Anspruch nehmen. Auch eine Unterstützung des Sozialministeriumservice (SMS) und der Länder bei der Suche nach offenen Stellen und der Abklärung besonderer Bedarfslagen ist vorgesehen. Sofern sie ihre Anwartschaft aufgrund einer Beschäftigung nachweisen können, werden Betroffene auch Anspruch auf Arbeitslosengeld haben.

Die Regelung tritt mit 1. Jänner 2024 in Kraft. Um Härtefälle zu vermeiden, kommen Gutachten, die im Jahr 2023 angeordnet wurden, ebenfalls bis zum 25. Lebensjahr nicht zur Anwendung.

Arbeitsminister Martin Kocher sprach von einem „Herzensanliegen“. Bisher sei in den allermeisten Fällen bei jungen Menschen mit Behinderung die Arbeitsunfähigkeit mit 15 Jahren festgestellt worden, was sie von den Angeboten des AMS ausgeschlossen habe. Mit der Änderung schaffe man nun eine Chance auf Inklusion und einen Paradigmenwechsel. Kocher betonte, dass dies nicht der letzte Schritt sei, der in Sachen Integration von Menschen mit Behinderung am Arbeitsmarkt notwendig sei.

Auch Markus Koza (Grüne) sprach von einem wichtigen Tag für Menschen mit Behinderung. Man mache den Weg für die Inklusion der Betroffenen am Arbeitsmarkt frei und durchbreche den „Automatismus Sonderschule, Werkstatt, Sozialhilfe“. Ab 1. Jänner 2024 werde die Feststellung der Arbeitsunfähigkeit für Unter-25-Jährige abgeschafft. AMS und SMS sollen künftig gemeinsam mit den Betroffenen einen Perspektivenplan erstellen. Bei der Überprüfung selbst werde künftig auf die Fähigkeiten und Potenziale der jungen Menschen geachtet.

Kira Grünberg (ÖVP) betonte, dass das Recht auf Arbeit ein Menschenrecht sei, für das junge Menschen mit Behinderung lange kämpfen mussten. Durch die Einstufung als arbeitsunfähig seien ihnen berufliche Chancen verbaut worden. Mit der Novellierung komme es zu einer Gleichstellung von Menschen mit und ohne Behinderung. Grünberg zeigte sich überzeugt, dass die Arbeitswelt davon profitieren werde, wenn Menschen mit Behinderung eine Chance bekommen.

Auch vonseiten der Opposition kam Zustimmung zur Gesetzesänderung. Dagmar Belakowitsch und Peter Wurm (beide FPÖ) fanden die Verbesserungen für Menschen mit Behinderung begrüßenswert.

Michael Seemayer (SPÖ) sprach von einer sinnvollen Maßnahme, die die finanzielle Situation und die Chancengleichheit für Menschen mit Behinderung beim Zugang zum Arbeitsmarkt verbessere. Die Verbesserung würde aber auch mehr Arbeit für das AMS bedeuten, so Seemayer, der daher mittels Entschließungsantrag erneut für eine Aufstockung des Personals bei AMS und Arbeitsinspektion eintrat. Der Antrag erhielt keine Zustimmung.

Fiona Fiedler (NEOS) bewertete die Novelle als „deutliche Verbesserung gegenüber dem Ist-Zustand“. Sie begrüße ausdrücklich, dass die Feststellung der Arbeitsfähigkeit künftig erst mit 25 Jahren erfolgen kann. Einen Paradigmenwechsel sah sie aber keinen, denn dafür bräuchte es eine komplette Abschaffung der Überprüfung.

Kritik übte Fiedler zudem an der Stichtagsregelung. Sie ortete eine Diskriminierung all jener Personen unter 25, die vor dem Stichtag am 1. Jänner 2023 eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erhalten haben. Die Abgeordnete brachte daher einen Entschließungsantrag ein, mit dem sie ein Konzept forderte, das auch diese Personen von der Novellierung profitieren lässt. Der Antrag blieb in der Minderheit.