Armutsfalle Pflege: Benachteiligung für pflegende Angehörige in der Mindestsicherung beenden!

Die Pflege eines Angehörigen führt oft zu finanziellen Nachteilen.



Der Bezug von Bedarfsorientierter Mindestsicherung (BMS) verschärft in den meisten Bundesländern die Situation. Denn das Pflegegeld wird rechtlich als pauschalierte Abgeltung für pflegebedingte Mehraufwendungen definiert. Wenn nun die pflegebedürftige Person dieses Pflegegeld an den mit ihr im gemeinsamen Haushalt lebenden pflegenden Angehörigen weitergibt, dann wird das in der BMS-Berechnung als Haushaltseinkommen gewertet.

Pflege für Angehörige als Armutsfalle

Wenn Angehörige dauerhaft die Pflege innerhalb der Familie übernehmen, stehen neben den großen Herausforderungen viele offene Fragen bezüglich sozialer Absicherung an. In den letzten Jahren gab es hier Verbesserungen, beispielsweise bei der Weiter- und Selbstversicherung.

Unbestritten bleibt aber, dass die Notwendigkeit der Pflege ein großes Armutsrisiko, sowohl für die pflegende Person als auch für Pflegebedürftige, birgt. Bei Anrechnung des Pflegegeldes wirkt die BMS diametral zur Zieldefinition Armutsvermeidung, verschärft die Dynamik der Gefährdung und erhöht das Armutsrisiko.

Ein aktuelles Beispiel aus Niederösterreich verdeutlicht das: Einer pflegenden Mutter werden vom Pflegegeld der Stufe 3 – derzeit € 451,80 – rund € 352,– als Einkommen abgezogen und die BMS entsprechend gekürzt. Ein kleiner Betrag verbleibt der Tochter als Taschengeld. In der öffentlichen Debatte rund um die Situation dieser Familie kündigte die nö. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner eine Reparatur an, wonach zukünftig die Anrechnung unterbleiben solle.

Menschen mit Beeinträchtigungen haben das Nachsehen

Doch nicht nur Familien mit pflegebedürftigen Kindern sind von dieser Regelung betroffen, auch erwachsene Menschen, die Pflegegeld beziehen und in der Familie unterstützt und gepflegt werden, sind benachteiligt. Das Grundproblem dabei ist, dass Angehörige mit professionellen Einrichtungen gleichgesetzt werden.

Bei stationärer Pflege muss das Pflegegeld mit bis zu 80 Prozent eingesetzt werden. Damit werden jedoch nicht die Gesamtaufwendungen abgedeckt. Die Mehrkosten der Einrichtungen werden im Regelfall von den Ländern getragen. Die für die öffentlichen Haushalte günstigere Lösung, die Pflege durch Angehörige, wird nicht in dieser Dimension unterstützt. Im Gegenteil, hier wird versucht, Sozialleistungen gegeneinander aufzurechnen.

Neben den finanziellen Aspekten geht es noch um eine grundsätzliche Frage: Pflegende Angehörige stellen mit ihrer Hilfe sicher, dass Menschen mit Beeinträchtigungen ein selbstbestimmtes Leben führen können. Doch kann ein Mensch mit Beeinträchtigungen seinen Wohnort selbst wählen, wenn damit das Armutsrisiko für die pflegenden Angehörigen massiv steigt?

Die UN-Behindertenrechtskonvention, zu deren Umsetzung sich Österreich verpflichtet hat, stellt in Artikel 19 dieses Wahlrecht sicher. Es sollte daher nicht durch Anrechnungsfragen in der BMS gefährdet werden.

Ein Fleckerlteppich der Anrechnungsbestimmungen

Der Bund hätte verfassungsrechtlich die Kompetenz für eine bundesweite Regelung der Mindestsicherung. Diese hat er aber bislang nicht wahrgenommen und damit den föderalen Fleckerlteppich unterschiedlicher Landesregelungen hervorgerufen. Vereinheitlichungsversuche gab es mehrere. Letztlich sind sie alle an den Sonderinteressen einzelner Bundesländer gescheitert. Und so ist es weiter Angelegenheit der Länder, die Details der BMS zu regeln.

Derzeit sieht die Situation in den Ländern folgendermaßen aus: Niederösterreich will, wie erwähnt, die Anrechnung des Pflegegeldes als Einkommen in der BMS ausschließen. Diesem Beispiel möchte Kärnten folgen, wenn die Finanzierung klar ist. Oberösterreich bestreitet die Anrechnung, es gibt aber dokumentierte Gegenbeispiele.

In Salzburg ist die Reduktion seit Jahren Praxis und soll nun überdacht werden. Tirol rechnet ebenfalls an. Auch hier gibt es schon eine Initiative zur Änderung. Vorarlberg deklariert klar die Anrechnung und sieht keinen Änderungsbedarf. Das Burgenland rechnet angeblich nicht an, es gibt aber keine Regelungen dazu. Die Steiermark hat seit 2015 eine eigene Anrechnungsregelung.

In Wien wird laut Stadträtin Sandra Frauenberger das Pflegegeld auch als Einkommen angerechnet. Sie beruft sich auf die Entscheidungen der Verwaltungsgerichte. Im Herbst soll es einen Begutachtungsentwurf für eine Novelle des Mindestsicherungsgesetzes geben. Hier muss dringend die Nicht-Anrechnung außer Streit gestellt werden. Ein klares politisches Statement im Rahmen der Begutachtung ist erforderlich.

Generell wäre endlich eine bundeseinheitliche Lösung, wie dies auch von der Armutskonferenz gefordert wird, anzustreben. Entweder als Neuauflage der Bund-Länder-Vereinbarung zur BMS oder in einer eigenen Regelung, die sich an der aktuell beim Pflege-Regress gewählten Variante orientiert.