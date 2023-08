Auch Künstliche Intelligenz sollte man immer kritisch hinterfragen

KI-basierter Chatbots sind derzeit in aller Munde. Es werden ihnen große Fähigkeiten nachgesagt. Das stimmt auch teilweise. Doch in der Praxis zeigen sich auch skurrile Ergebnisse. Ein Praxistest.

Die Aufgabe an den Chatbot BARD von Google ist denkbar einfach. Gefragt wurde nach den letzten 5 Behindertensprecher:innen der im Nationalrat vertretenen Parteien.

Die Ergebnisse sind beinahe durchwegs falsch und fehlerhaft. Teilweise wurden Personen auch ganz falschen Parteien zugeordnet.

Es gab in der Geschichte der ÖVP nur einen Behindertensprecher im Parlament. Das war Karl Bader von 2017 bis 2020. Er war Behindertensprecher in der 19. Nationalratsperiode.

Diese Antwort falsch. Karl Bader war nie im Nationalrat tätig und auch nie ÖVP-Behindertensprecher; er war Bundesrat (2003 – 2008 sowie 2018 – 2023).

Kein:e einzige:r der wirklichen ÖVP-Behindertensprecher:innen im Nationalrat – wie beispielsweise Gottfried Feurstein (bis 2002) oder Franz-Joseph Huainigg (2002 – 2008 sowie 2010 – 2017) oder Kira Grünberg wurden aufgezählt.

Diese Antwort ist falsch. Weder wird die aktuelle SPÖ-Behindertensprecherin Verena Nussbaum (seit 2017) noch eine ihrer Vorgänger:innen – wie beispielsweise Birgit Sandler oder Ulrike Königsberger-Ludwig oder Christine Lapp – gefunden.

Diese Antwort ist falsch. Weder wird die aktuelle FPÖ-Behindertensprecher Christian Ragger noch seine Vorgänger:innen oder Dagmar Belakowitsch oder Norbert Hofer gefunden.

Die letzten fünf Behindertensprecher:innen der Grünen im Parlament in Österreich waren:

Christine Schindler (2008 – 2013)

Judith Schwentner (2013 – 2017)

Albert Steinhauser (2017 – 2020)

Sigrid Maurer (2020 – 2021)

Ewa Ernst-Dziedzic (2021 – heute)

Christine Schindler war die erste Behindertensprecherin der Grünen im Parlament. Sie war von 2008 bis 2013 in der 17. Nationalratsperiode aktiv. Judith Schwentner war die zweite Behindertensprecherin der Grünen im Parlament. Sie war von 2013 bis 2017 in der 18. Nationalratsperiode aktiv. Albert Steinhauser war der dritte Behindertensprecher der Grünen im Parlament. Er war von 2017 bis 2020 in der 19. Nationalratsperiode aktiv. Sigrid Maurer war die vierte Behindertensprecherin der Grünen im Parlament. Sie war von 2020 bis 2021 in der 20. Nationalratsperiode aktiv. Ewa Ernst-Dziedzic ist die fünfte und derzeitige Behindertensprecherin der Grünen im Parlament. Sie ist seit 2021 in der 21. Nationalratsperiode aktiv.