Auftaktveranstaltung zur Zero Project Conference 2026 im Parlament

Abgeordnete unterstützen prämierte Initiativen des Zero Projects
Am 17. Februar 2026 fand im Parlament die Auftaktveranstaltung zur Zero Project Conference 2026 statt. Die Zero Conference findet nun schon zum 15. Mal statt.
Nach dem Zero-Project-Gründer Martin Essl sprach Nationalratspräsident Walter Rosenkranz im Plenum. Die Eröffnungsveranstaltung fand schon zum 7. Mal im Parlament statt.
Der erste inhaltliche Input erfolgte von Anthony Banbury, Präsident der International Foundation for Electoral Systems (IFES).
Heuer war das Thema Künstliche Intelligenz besonders stark vertreten; beispielsweise die App Talk to me, Goose.
„Auch heuer werden wieder mehr als 1.000 Gäste aus aller Welt an dieser Konferenz teilnehmen. Martin Essl hat es sich zur Mission gemacht, für eine Welt ohne Barrieren einzusetzen. Danke auch an allen Innovator:innen, die sich mit ihren großartigen Ideen für eine Welt ohne Barrieren einsetzen“, hielt Klaus Widl, Präsident des Österreichischen Behindertenrates, fest.
Die Veranstaltung war LIVE im Internet auf der Seite des Parlaments verfügbar.
Danach stellten Nationalratsabgeordnete von ihnen ausgewählte Innovationen vor, die zur Stärkung der Inklusion in Österreich beitragen können. Lesungen von Schauspielerin Maria Hofstätter und Schauspieler Gregor Seberg untermalten die Vorstellung der Projekte.
Die Parlamentskorrespondenz kündigte an:
Christian Ragger (FPÖ) berichtet über eine innovative Lösung zur Inklusion von Menschen mit Lernschwierigkeiten in öffentlichen Spitälern.
Heike Eder (ÖVP) stellt eine KI-gestützte App vor, die es Menschen mit ALS-Erkrankung ermöglicht, mit ihrer eigenen Stimme zu kommunizieren.
Die von Verena Nussbaum (SPÖ) ausgewählte Innovation trägt dazu bei, den Zugang zur Gesundheitsversorgung für Menschen mit Lernschwierigkeiten zu verbessern.
Fiona Fiedler (NEOS) präsentiert eine Innovation, die nationale Notrufnummern für non-verbale Kommunikation nutzbar macht.
Ralph Schallmeiner (Grüne) stellt ein kostenloses Sprachtherapie-Tool mit Spielen und Musik für Kinder vor.
