Ausflug in Geschichte der Independent Living Bewegung

Wenn es um die Geschichte der Selbstbestimmt Leben Bewegung behinderter Menschen geht, dürfen die Entwicklungen in den USA nicht fehlen. Bereits in den 70er Jahren haben die Aktivist*innen der Independent Living Bewegung dort erfolgreich für Antidiskriminierungsgesetze gekämpft, Peer Counseling Angebote aufgebaut und Centers for Independent Living gegründet.

Hans-Peter Meier und Adolf Ratzka

Für Uwe Frevert vom Verein Selbstbestimmt Leben in Nordhessen (SliN) immer wieder ein Grund, den Film „Aufstand der Betreuten“ mit Dr. Adolf Ratzka bei Schulungen zu zeigen.

Nun hat Uwe Frevert den Film von Hans-Peter Meier und Adolf Ratzka über die Independent Living Bewegung in den USA aus dem Jahr 1988 in kleine Teile untergliedert und mit Untertiteln auf Youtube eingestellt und lädt zu einem Ausflug in die frühen Jahre der Behindertenbewegung der USA ein.

Film „Aufstand der Betreuten“

Der gesamte Film in einem Teil.