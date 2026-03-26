Ausschreibung ÖZIV-Medienpreis 2025 – Einreichfrist bis 30.04.2026

ÖZIV-Medienpreise an Thomas Winkelmüller (DATUM) und Constanze Ertl (ORF)
Seit dem Jahr 2006 – und damit bereits zum 19. Mal – prämiert der ÖZIV Bundesverband jedes Jahr herausragende Beispiele …
Bereits zum 20. Mal wird der ÖZIV Bundesverband in diesem Jahr den Medienpreis für herausragende journalistische Berichterstattung zum Thema Menschen mit Behinderungen vergeben.
Eingereicht werden können Print-, Online-, Radio- und TV-Beiträge, die zwischen 1. Jänner und 31. Dezember 2025 in einem österreichischen Medium publiziert bzw. ausgestrahlt wurden.
Insbesondere freuen wir uns über Beiträge und Artikel zu den Themen Menschen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt, Barrierefreiheit, Frauen mit Behinderungen sowie Menschen mit Behinderungen und Kunst.
“Medien spielen eine Schlüsselrolle, ob und wie Menschen mit Behinderungen in einer Gesellschaft wahrgenommen werden” betont Rudolf Kravanja, Präsident des ÖZIV Bundesverbandes.
Mit dem 2006 ins Leben gerufenen ÖZIV Medienpreis wollen wir als Interessenvertretung exzellente Berichterstattung zum Thema Behinderung auszeichnen.
Die Einreichfrist läuft bis Ende April 2026. Eine hochkarätige Jury (Vorsitzender: Prof. Turnheim) wird anschließend die Preisträger:innen ermitteln. Weiterführende Informationen zum Medienpreis bzw. den Kriterien sind abrufbar auf unserer Website unter: Der ÖZIV Medienpreis
Seit dem Jahr 2006 – und damit bereits zum 19. Mal – prämiert der ÖZIV Bundesverband jedes Jahr herausragende Beispiele …
Preise für herausragende Berichterstattung über Menschen mit Behinderungen gehen an Bettina Enzenhofer (Kategorie Print) und Markus Preslmayr (Elektronische Medien). Einen …
Eingereicht werden können Print-, Online-, Radio- und TV-Beiträge, die zwischen 1. Jänner und 31. Dezember 2023 in einem österreichischen Medium …
Preise für herausragende Berichterstattung über Menschen mit Behinderungen gehen an Nina Horaczek (Kategorie Print) und Juliane Nagiller mit Team (Elektronische …
Eingereicht werden können Print-, Online-, Radio- und TV-Beiträge, die zwischen 1. Jänner und 31. Dezember 2022 in einem österreichischen Medium …
Preise für herausragende Berichterstattung über Menschen mit Behinderungen gehen an Sandra Knopp (Kategorie Print) und Ajda Sticker (Elektronische Medien). Ein …
Die Anzeigen werden in fast 500 Bussen und rund 130 Flexity-Straßenbahnen eingesetzt, informieren die Wiener Linien. Rund 20 Sekunden vor …
Frauen mit Behinderungen sind im Bereich Sexualität, Verhütung und medizinischer Eingriffe häufig nicht ausreichend informiert und können Entscheidungen nicht immer …
Eingereicht werden können Print-, Online-, Radio- und TV-Beiträge, die zwischen 1. Jänner und 31. Dezember 2025 in einem österreichischen Medium …
Der Herbert-Pichler-Inklusions-Medienpreis für exzellente Berichterstattung im Bereich der Inklusion in den Kategorien Printmedien, Fernsehen, Radio sowie digitale Medien/Podcast wurde am …
Der Film „Baba – What’s your plan?“ von Tolga Karaaslan wurde am 22. März 2026 beim Diagonale Filmfestival in Graz …
Unter dem Motto „Lebensqualität durch Inklusion“ zeigt die integra 2026 neue Lösungen für Fachkräfte und Betroffene. Neuerungen im Bereich Pflege: …
Barrierefreiheit sichtbar gemacht: Jede Woche ein Bild, das Erfolge feiert oder Hürden aufzeigt.
Bei dieser steilen Böschung in Chile Chico in Chile gibt es auch Rampen zusätzlich zur Treppe. Ob diese für eine …