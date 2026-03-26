Ausschreibung ÖZIV-Medienpreis 2025 – Einreichfrist bis 30.04.2026

Bereits zum 20. Mal wird der ÖZIV Bundesverband in diesem Jahr den Medienpreis für herausragende journalistische Berichterstattung zum Thema Menschen mit Behinderungen vergeben.

ÖZIV

Eingereicht werden können Print-, Online-, Radio- und TV-Beiträge, die zwischen 1. Jänner und 31. Dezember 2025 in einem österreichischen Medium publiziert bzw. ausgestrahlt wurden.

Insbesondere freuen wir uns über Beiträge und Artikel zu den Themen Menschen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt, Barrierefreiheit, Frauen mit Behinderungen sowie Menschen mit Behinderungen und Kunst.

“Medien spielen eine Schlüsselrolle, ob und wie Menschen mit Behinderungen in einer Gesellschaft wahrgenommen werden” betont Rudolf Kravanja, Präsident des ÖZIV Bundesverbandes.

Mit dem 2006 ins Leben gerufenen ÖZIV Medienpreis wollen wir als Interessenvertretung exzellente Berichterstattung zum Thema Behinderung auszeichnen.

Die Einreichfrist läuft bis Ende April 2026. Eine hochkarätige Jury (Vorsitzender: Prof. Turnheim) wird anschließend die Preisträger:innen ermitteln. Weiterführende Informationen zum Medienpreis bzw. den Kriterien sind abrufbar auf unserer Website unter: Der ÖZIV Medienpreis