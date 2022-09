Ausstellung über Audismus von Xenia Dürr

Per E-Mail teilen

Die Ausstellung „Audismus“ von Xenia Dürr startete am 15. September 2022 um 19 Uhr und läuft noch bis 8. Oktober 2022. Es werden auch regelmäßig Führungen und Workshops angeboten.



BIZEPS

Audismus ist eine Art von Ableismus und stellt somit eine diskriminierende Haltung dar. In diesem Fall richtet diese sich gegen taube und schwerhörige Menschen.

Was beim Ableismus der nicht behinderte Körper ist, ist beim Audismus das „normale“ Hören. Man soll sich an die Mehrheitsgesellschaft anpassen und z.B. Hörgeräte tragen.

Auseinandersetzung der Thematik durch Fotografie

Die Fotos von Xenia Dürr zeigen unterschiedliche Situationen von tauben Menschen, die aufgrund ihres Taubseins diskriminiert und auf dieses reduziert werden. Es soll mit den Bildern eine Sensibilisierung stattfinden und ein Paradigmenwechsel angestoßen werden.

Xenia Dürr ist Fotografin und taube Aktivistin und wurde 1989 in Bregenz geboren. Ihr Anliegen ist es, andere taube Menschen darin zu bestärken sich gegen Diskriminierung zu verteidigen.

Stattfindende Workshops zum Mitdenken im Rahmen der Ausstellung

Die Workshops richten sich an unterschiedliche Zielgruppen, die die Mechanismen dieser Form der Diskriminierung so erkennen und verstehen sollen.

Die Inhalte sind jedoch auf die jeweilige Zielgruppe zugeschnitten, so sollen z.B. taube Menschen vor allem Selbstbefähigung erfahren, die eigenen Rechte und Möglichkeiten des Engagements erfahren.

Hörende Zielgruppen lernen ihre eigenen Vorstellungen und Auffassungen von Sprechen und Hören kritisch zu reflektieren und erfahren, wie sie sich politisch und sozial für taube Menschen einsetzen können.

Diskussionsveranstaltungen als Bewusstseinsbildung und Empowerment

Ziel der begleitenden Diskussionsveranstaltungen ist es, das Thema Audismus in einen historischen Kontext zu setzen und Selbstvertreter:innen eine Bühne zu geben. Sie werden über Strategien von Empowerment in einem aufs Hören ausgerichteten Umfeld sprechen.

Sie eröffnen und schließen die Ausstellung. Die Diskussionen werden in beiden Sprachen, Deutsch und Österreichische Gebärdensprache, gedolmetscht und moderiert. Für die Teilnahme ist eine vorherige Anmeldung erforderlich.

Wie schaut es mit der Barrierefreiheit aus

Der Raum (inkl. Sanitäreinrichtung) ist für Rollstuhlbenutzer:innen zugänglich.

Sämtliche Veranstaltungen, Führungen und Workshops finden in Österreichischer Gebärdensprache (ÖGS) und in Deutsch statt bzw. werden gedolmetscht.

Für blinde und sehbehinderte Menschen gibt es eine Raumbeschreibung und ALT-Texte zu jedem Bild, die über QR-Code abrufbar bzw. in einem Heft in großer Schrift abgedruckt sind und vor Ort aufliegen werden. An einer eigenen Führung für blinde und sehbehinderte Menschen wird gearbeitet.

Öffnungszeiten der Ausstellung

15.09.2022 – 8.10.2022

Montag, Mittwoch und Freitag jeweils 15:00 bis 19:00 Uhr