Ausstellungen per Telefon besuchen

Interessierte, die ein Museum oder eine Ausstellung nicht vor Ort besuchen können, können im Rahmen der Langen Nacht der Museen am 22. April ab 18 Uhr durch „Bei Anruf Kultur“ Führungen durch vier Ausstellungen von zuhause aus per Telefon erleben.

Dazu sind während der Aktion „Bei Anruf Kultur“ in Hamburg die Leitungen an diesem Abend durchgängig freigeschaltet, Moderatoren leiten durch das Programm und die Guides in den Häusern reichen sich telefonisch den Staffelstab weiter. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Dank der Unterstützung der Hamburger Stiftung Kulturglück bietet das durchgehende Sonderprogramm während der Langen Nacht Einblicke in folgende Museen und Ausstellungen:

18:00 Uhr = Bucerius Kunst Forum: „Gabriele Münter. Menschenbilder” mit Anja Ellenberger

19:00 Uhr = Museum für Kunst und Gewerbe: „Jugendstil: Viel mehr als nur eine stilprägende Epoche.” mit Rebecca Junge

20:00 Uhr = Museum der Natur Hamburg: „Die Natur der Nacht” mit Marie Rahn und Gästen

21:00 Uhr = Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung: „Helmut Schmidt – Leben und Wirken” mit Melanie von Bismarck

Zuhörerinnen und Zuhörer können sich zu- oder abschalten, wann und so oft sie möchten. Bei Anruf Kultur steht dazu unter der Telefonnummer (030) 634 179 89 an dem Abend eine offene Leitung zur Verfügung . Die über die Tastatureingabe einzugebende Konferenzraumnummer lautet 9873. Bestätigt wird diese mit der Raute-Taste (#).

„Bei Anruf Kultur“ funktioniert ähnlich wie ein Podcast. Sie hören dem Guide über das Telefon zu und werden während des Vortrags stumm geschaltet, so dass sie sich um störende Geräusche keine Gedanken machen müssen. Falls während der Führung Fragen aufkommen, haben die Zuhörerinnen und Zuhörer die Möglichkeit, diese zwischendurch in Gesprächsrunden zu stellen.

Das Programm von „Bei Anruf Kultur“ ist auf dieser Internetseite nachzulesen.