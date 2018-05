Austausch über selbstbestimmtes Leben und Peer Beratung: Albanien – Wien

Per E-Mail teilen

Albanische Partnerorganisationen der Caritas St. Pölten informieren sich über die Selbstbestimmt Leben Bewegung in Österreich

BIZEPS

Am 18. April 2018 bekam BIZEPS Besuch aus Albanien. Andrea Kern von der Caritas St. Pölten stellte BIZEPS Partnerorganisationen der Caritas aus Albanien vor.

Direktor Antonio Leuci von der Caritas Albanien, Joana Luca, Leiterin des Projekts „INCLUSION“, der Peer Berater Stefan Paloka und Moneda Ujka, Leiterin einer Tagesstätte für Menschen mit Lernschwierigkeiten, zeigten sich besonders interessiert an den Anfängen von BIZEPS.

Sie erkundigten sich nach aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen und waren überrascht, dass sich Fragestellungen länderübergreifend ähneln.

Peer-Berater Stefan Paloka gefiel unser behinderungsübergreifender Arbeitsansatz besonders gut. Er ist überzeugt, dass Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen mehr gemeinsam haben, als sie trennt.

Er kenne Vorurteile und Berührungsängste aus seinem Alltagsleben als blinder Mensch. Alle Anwesenden waren sich darin einig, dass wir viel voneinander lernen können, vor allem von erfolgreichen Strategien.

Die Gäste berichteten mit Stolz, dass sich gerade eine Peer Counseling Ausbildung in Albanien in Aufbau befindet. Diesbezüglich werden sie gerne mit uns in Kontakt bleiben.