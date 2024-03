Austausch zur Behindertenpolitik in Wien

Per E-Mail teilen

Die österreichische und deutsche Behindertenbewegung hat vieles gemeinsam.

BIZEPS

Nicht nur die kobinet-nachrichten arbeiten eng mit dem Wiener Zentrum für Selbstbestimmtes Leben BIZEPS und dessen Online-Nachrichtendienst zusammen.

Vertreter:innen der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) besuchten am 28. März 2024 in Wien BIZEPS; das Zentrum für Selbstbestimmtes Leben

Alexander Ahrens und Sina Gebhardt trafen in Wien u.a. mit Markus Ladstätter vom BIZEPS zum Austausch zusammen.

Danke an das Team von @BIZEPS, dem Zentrum für Selbstbestimmtes Leben in der @Stadt_Wien für das spontane Treffen, die Gastfreundschaft und dem informativen Austausch zu Unterschieden und Gemeinsamkeiten bei den Themen #Barrierefreiheit, #Gleichberechtigung und #Partizipation. pic.twitter.com/B7yGS605JG — Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in DE (@ISL_eV) March 28, 2024

