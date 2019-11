Auszeichnung für BIZEPS-Sendereihe „barrierefrei aufgerollt“ beim ÖZIV-Medienpreis

Per E-Mail teilen

Zum 13. Mal wurde der ÖZIV-Medienpreis heuer vergeben. Grund zur Freude gab es für das Redaktionsteam von "barrierefrei aufgerollt".

BIZEPS

Am 7. November 2019 abends wurde im CBMF Café in Wien die 13. Preisverleihung des ÖZIV-Medienpreises abgehalten.

Die Kategorie „Print“ gewann Mareike Boysen mit dem Augustin-Artikel „Vermessungen der inneren Welt. Ansichten eines natürlichen Surrealisten“. Den Preis in der Kategorie „elektronische Medien“ holte sich Udo Seelhofer für seinen auf Freak-Radio ausgestrahlten Beitrag „Behinderung und Beziehung“.

barrierefrei aufgerollt von BIZEPS erhält Sonderpreis

„Bei diesem Projekt ist auch das Know-how was dahinter steht und auch der Wunsch es besonders gut zu machen spürbar und das hat auch die Jury positiv bewertet“, hält Fred Turnheim als Vorsitzender der Jury bei der Laudatio zur Radiosendereihe barrierefrei aufgerollt von BIZEPS fest und ergänzt:

Was uns besonders freut ist, dass sie alle diese Sendungen in Transkripten auch nachlesen können. Also es ist nicht nur ein mal gesendet und dann vorbei, sondern es ist eine gewissen Nachhaltigkeit gegeben und die ist gerade im Journalismus – glaube ich – unserer Zeit besonders wichtig, dass man etwas auch mal nachlesen und weiter dokumentieren kann. Wir gratulieren Markus Ladstätter und seinem Team sehr, sehr herzlich!

Katharina Mühlebner übernahm stellvertretend den Preis, da Markus Ladstätter derzeit im Ausland ist.

In ihrer Danksagung hält sie fest: „Auch freuen wir uns darüber, dass seit unserem Start im Jahr 2017 wir so viele spannende Sendungen mit so vielen spannenden Gästen gehabt haben. Und auch darüber, dass unsere ZuhörerInnenschaft seit damals stetig wächst.“

Im Jahr 2017 wurde barrierefrei aufgerollt auf Radio ORANGE 94.0 gestartet und ist nun regelmäßig auf mehreren Sendern österreichweit zu hören. Die Sendetermine auf allen Radiosendern finden Sie online.

Video: Laudatio und Danksagung

Alle PreisträgerInnen

