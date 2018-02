BAAST-Berichte am 24. Jänner 2018 der Caritas Wien übergeben

Per E-Mail teilen

Das Projekt BAAST - Barrierefreie Angebote und Ausstattung Sozialer Träger wurde erfolgreich abgeschlossen.

BIZEPS

Wie wir bereits am 4. Jänner 2018 angekündigt haben, fand am 24. Jänner 2018 mit Vertreterinnen und Vertretern der Caritas Wien und den Studierenden des WISOZ die Abschlussveranstaltung des Projektes BAAST statt.

Im Aus- und Weiterbildungszentrum des FSW (WISOZ) übergaben Studierende der WISOZ – im Beisein des Wolfgang Misensky (Stellvertretender Direktor Bereich Behindertenarbeit der Wiener Schule für Sozialberufe) – die fertigen Berichte an die Vertreterinnen und Vertretern der Caritas Wien.

Unter der Anleitung von BIZEPS-Zentrum für Selbstbestimmtes Leben hatten 25 Studierende des WISOZ (Aus- und Weiterbildungszentrum des FSW) fünf Einrichtungen der Caritas besucht. Vor Ort hatten sie die baulichen und gestalterischen Gegebenheiten in den Einrichtungen erhoben und so einiges entdecken können.

Es gibt schon einiges!

Einige Häuser haben schon einen stufenlosen Eingang oder Aufzug. Sogar eine barrierefreie Toilette ist in einem Haus schon vorhanden, allerdings etwas renovierungsbedürftig.

So ist in jeder Einrichtung etwas vorhanden, was zur Herstellung von Barrierefreiheit wichtig ist. Cornelia Scheuer, Beraterin für bauliche und gestalterische Barrierefreiheit bei BIZEPS hat die Berichte der Studierenden noch mit Informationen zu den fehlenden Maßnahmen bestückt.

Das Interesse ist groß

Frau Elke Beermann, Bereichsleiterin Caritas Wien „Hilfe in Not“ und die Leiterinnen und Leiter der Einrichtungen kamen zur Übergabe der Berichte. Die Neugierde und das Interesse seitens der Caritas waren groß.

„Das zeigt mir, dass das Thema auf fruchtbaren Boden fällt und nicht nur die Bereichsleitung, sondern auch die Menschen, die in den Häusern arbeiten, Interesse am Thema haben“, zeigt sich Cornelia Scheuer erfreut.

Ein Projekt mit Folgen

Die Berichte werden nun studiert und weitere Schritte Richtung Barrierefreiheit in den Einrichtungen des Caritas-Bereiches „Hilfe in Not“ sollen geplant und verwirklicht werden.

Wir werden diesen Prozess gerne begleiten und freuen uns schon auf die Umsetzung!