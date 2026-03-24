„Baba – What’s your plan?“ gewinnt Mabacher Award

Der Film "Baba – What’s your plan?“ wurde beim Diagonale Filmfestival mit dem Mabacher Award für Inklusion ausgezeichnet. Der Preis würdigt Projekte, die sich besonders für gesellschaftliche Teilhabe einsetzen.



Mabacher Award / Hannah Wahl

Der Film „Baba – What’s your plan?“ von Tolga Karaaslan wurde am 22. März 2026 beim Diagonale Filmfestival in Graz mit dem Mabacher Award für Inklusion ausgezeichnet.

Der Preis würdigt Projekte, die sich mit Teilhabe und inklusivem Filmschaffen auseinandersetzen.

Filmemacher Tolga Karaaslan erklärte bei der Preisverleihung, der Film sei auch seinem Vater gewidmet und solle ein Porträt seiner vielschichtigen Lebensgeschichte zwischen Migration, Klasse und Erkrankung zeigen.

Der Film beschäftigt sich mit jungen Menschen und ihren Zukunftsperspektiven. Dabei werden unterschiedliche Lebensrealitäten dargestellt, die im Film häufig wenig sichtbar sind.

Das Leitungsteam (Cornelia Ohnmacht, Hannah Wahl und Stefan Wolne) des Awards betonte, der Film zeige, „wie eine inklusive Haltung im Erzählen und in der Ästhetik Barrieren abbauen kann“. Zudem schaffe er Raum für Erfahrungen, „die im Film oft marginalisiert“ werden.

Auch die Festivalleitung der Diagonale verwies auf die Bedeutung von Inklusion über reine Sichtbarkeit hinaus. „Inklusion bedeutet auch Zugänge zu schaffen“, etwa zum Festival und zur Filmbranche. Es müsse selbstverständlich werden, „dass Menschen mit Behinderungen Teil der Filmwelt sind“.

Der Mabacher Award wurde erstmals im Rahmen der Diagonale vergeben und hebt Projekte hervor, die Barrieren reduzieren und Teilhabe fördern.

Siehe: DerStandard, Diagonale Filmfestival