Badner Bahn: Haltestelle Schönbrunner Allee wird modernisiert

Badner Bahn/Schweinester

Die Wiener Lokalbahnen setzen ihr Modernisierungsprogramm für Haltestellen der Badner Bahn fort. Diesen Sommer stehen Arbeiten in der Haltestelle Schönbrunner Allee auf dem Programm. Die Haltestellenmodernisierung bringt den Fahrgästen mehr Komfort.

Neben modernisierten Wartebereichen inklusive neuer Sitzgelegenheiten wird in der Haltestelle eine neue LED-Beleuchtung eingebaut. Neue Bahnsteige mit einem taktilen Blindenleitsystem und ein barrierefreier Zugang zur Haltestelle sind ebenfalls Teil der Arbeiten. Während des Umbaus kommt es zu Einschränkungen in der Haltestelle Schönbrunner Allee.

Arbeiten am Bahnsteig in Fahrtrichtung Baden

Von 8. Juli bis 18. August kann die Badner Bahn die Haltestelle Schönbrunner Allee in Fahrtrichtung Baden nicht einhalten. Die benachbarte Haltestelle Neu Erlaa ist fußläufig in etwa 10 Minuten erreichbar. Am Bahnsteig in Fahrtrichtung Wien/Oper können Fahrgäste in diesem Zeitraum weiter ein- und aussteigen.

Arbeiten am Bahnsteig in Fahrtrichtung Wien/Oper

Im August 2019 wechseln die Arbeiten auf den Bahnsteig in Fahrtrichtung Wien/Oper. Ab 12. August steht in dieser Fahrtrichtung ein provisorischer Ersatzbahnsteig zum Ein- und Aussteigen zur Verfügung. In der Zeit vom 19. bis 30. August kann auch der Ersatzbahnsteig nicht eingehalten werden.

Grund sind Arbeiten nahe des Gleisbereichs und eine Gleissperre. In diesem Zeitraum durchfährt die Badner Bahn die Haltestelle in Fahrtrichtung Wien/Oper ohne Halt. In Fahrtrichtung Baden können Fahrgäste in diesem Zeitraum wie gewohnt ein- und aussteigen.

Anfang September, rechtzeitig zum Schulbeginn, stehen in der Haltestelle Schönbrunner Allee wieder zwei Bahnsteige zur Verfügung. Bis Mitte November finden letzte Modernisierungsarbeiten statt, die aber keine Auswirkungen auf den Bahnbetrieb haben werden.