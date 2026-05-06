Barbara Mayer-Cristescu offiziell zur Leiterin des Sozialministeriumservice ernannt

Das Sozialministeriumservice steht unter neuer Leitung: Barbara Mayer-Cristescu wurde am 30. April 2026 offiziell bestellt.

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Sozialministerin Korinna Schumann hat Barbara Mayer-Cristescu am 30. April 2026 offiziell zur neuen Leiterin des Sozialministeriumservice ernannt.

Mayer-Cristescu folgt auf Harald Gruber, der die Organisation seit 2020 geleitet hat. Sie ist seit 2011 im Sozialministerium tätig und war zuletzt für finanzielle Angelegenheiten und Budgetfragen zuständig.

Zu den wichtigsten Aufgaben der neuen Leitung zählen u.a. die Weiterentwicklung von Unterstützungsangeboten für Menschen mit Behinderungen sowie eine stärkere Vereinheitlichung der Arbeit der Landesstellen des Sozialministeriumservice.