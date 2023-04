Barriere beseitigt: Rampen ermöglichen nun Zugang zum Steg des Teichs

Nach 30 Jahren ist es endlich soweit: Die lang ersehnte Rampe auf den Steg wurde errichtet.

Markus Ladstätter

Im August 2022 berichtete ich über die Geschichte einer fast 30 Jahre alten Barriere im 22. Wiener Gemeindebezirk, die Menschen mit eingeschränkter Mobilität den Zugang zum Steg vor meiner ehemaligen Volksschule erschwert.

Im Oktober 2022 wandte ich mich an die Stadt Wien mit Hilfe des Formulars „Barrieren melden in Wien“. Ich bekam per E-Mail die Antwort, „nach Prüfung der technischen Möglichkeiten wird, in Abstimmung mit den zuständigen Stellen, eine zeitnahe Realisierung angestrebt“. Ich war hoffnungsvoll. Dann kamen die Wintermonate.

Der Steg hat Rampen

Seit April 2023 gibt es endlich Rampen, um auf den Steg zu gelangen! Mittlerweile sind mehr als 30 Jahre seit meinem damaligen, stufenlosen, Entwurf vergangen. Ohne meinem Aufmerksam machen wäre wohl noch lange Zeit nichts verbessert worden. Das ist das Traurige daran.

Hätte man den Steg schon damals stufenlos geplant, hätten in der Zwischenzeit viele Kinder und Erwachsene mit Mobilitätseinschränkungen den Steg benützen können.

Ich freue mich trotzdem sehr, dass diese Barriere endlich beseitigt wurde.