barrierefrei aufgerollt: Teilhabe am Arbeitsleben

In unserer 16. Sendung geht es um das Thema „Arbeit und Behinderung“. Ab jetzt auch online zum Nachhören und Nachlesen!

BIZEPS

Das erwartet Sie in unserer 16. Sendung: „Teilhabe am Arbeitsleben“ aus der Sendereihe barrierefrei aufgerollt.

Der Einstieg ins Arbeitsleben ist ein zentraler Schritt in ein selbstbestimmtes Leben. Leider sind Menschen mit Behinderungen in Österreich häufig vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen. Rund ein Viertel der Arbeitslosen haben eine Behinderung oder eine sogenannte gesundheitliche Vermittlungseinschränkung. Was muss passieren, damit die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt gefördert wird? Wir sprechen mit Expertinnen und Experten, die sich schon lange für Inklusion am Arbeitsmarkt einsetzen.

Unsere Interviewgäste:

Franz Wolfmayr, Experte im Aufbau inklusiver, gemeindenaher Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen. Ehemaliger Geschäftsführer von Chance B

Gregor Demblin, Unternehmer und Gründer der inklusiven Jobplattform myAbility.jobs (ehemals Career Moves) und der Unternehmungsberatung myAbility

Julia Jungwirth, Bundesgeschäftsführerin des ÖZIV – Bundesverbandes für Menschen mit Behinderungen

16. Sendung „Teilhabe am Arbeitsleben“

Auf unserer Internetseite www.barrierefrei-aufgerollt.at können Sie diese Sendung nachhören und nachlesen. Sie finden dort auch weiterführende Informationen zum Thema. Diese Sendung wurde auf Radio ORANGE 94.0 am 7. Oktober 2018 um 10:30 gesendet.

